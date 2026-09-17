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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Kurse legen zu mit weiter sinkenden Ölpreisen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen steigen deutlich wegen fallender Ölpreise
    • Dow Jones legt nach Fed-Zinserhöhung deutlich zu
    • Anleger begrüßen Feds Kampf gegen die Inflation
    ROUNDUP/Aktien New York - Kurse legen zu mit weiter sinkenden Ölpreisen
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich am Donnerstag freundlich präsentiert. Als Kurstreiber nach dem mäßigen Vortag erwies sich die anhaltende Talfahrt der zuvor stark gestiegenen Ölpreise.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach der gestrigen US-Zinserhöhung noch deutlich verloren hatte, erholte sich gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 51.615 Punkte. Für den zur Wochenmitte ebenfalls schwächelnden, marktbreiten S&P 500 ging es um 0,84 Prozent auf 7.615 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann sogar 1,46 Prozent auf 29.367 Punkte - er hatte nach dem Zinsentscheid ein minimales Plus ins Ziel gerettet.

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    Die Anleger mussten erst einmal sacken lassen, dass die US-Notenbank Fed ihre erste Zinserhöhung seit drei Jahren vorgenommen hat - auch wenn diese keine Überraschung war. In der Nachbetrachtung kam die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, aber gut an. Anleger zeigten sich beruhigt davon, dass die Währungshüter weiter unabhängig von der Politik bleiben. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust.

    Außerdem halfen die weiter nachgebenden Ölpreise, die schon am Mittwoch bis zum Zinsentscheid die Kurse gestützt hatten. Die Anleger setzen nach wie vor darauf, dass eine wichtige Ölpipeline in Saudi-Arabien zeitnah wieder in Betrieb genommen werden könnte. "Ich würde noch nicht von Entwarnung sprechen", sagte allerdings Anlagestratege Haris Khurshid vom Hedgefonds Karobaar Capital. Der Markt würde damit zwar etwas Kapazität zurückgewinnen. Es gebe aber kaum Puffer für unvorhergesehene Ausfälle.

    Experten gehen davon aus, dass nach der US-Zinserhöhung die Gewinnerwartungen an die Unternehmen wieder zum wichtigsten Kurstreiber werden. Die Strategen der Schweizer Großbank UBS glauben nicht, dass die Märkte von der US-Notenbank "aus der Bahn geworfen werden". Mindestens eine weitere Zinserhöhung gelte zwar als wahrscheinlich, doch es sei schon viel eingepreist. Wirtschaftliche Stärke und gute Unternehmensgewinne machten steigende Zinsen leichter verkraftbar.

    Gefragt blieben am Donnerstag die Aktien der Halbleiterunternehmen als Profiteure des Trendthemas Künstliche Intelligenz (KI). Arm, Intel und Micron Technology belegten mit Kursgewinnen von bis zu 7,4 Prozent vordere Plätze im Nasdaq 100. Die Titel von On Semiconductor berappelten sich mit der freundlichen Branche um 3,1 Prozent. Sie hatten am Mittwoch darunter gelitten, dass das Unternehmen die Anleger auf einem Investorentag nicht mit seiner langfristigen Wachstumsstrategie überzeugen konnte. Beim Branchenriesen Nvidia stand ein Kursplus von 2,4 Prozent zu Buche.

    Bei Generac konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von mehr als 20 Prozent freuen, nachdem die Aktien zuletzt auf ein Tief seit Februar abgerutscht waren. Der Energietechnologie-Spezialist liefert dem Onlinehandels- und Technologieriesen Amazon Generatoren für dessen Rechenzentren im Wert von 8 Milliarden US-Dollar. Vorgesehen ist auch eine Option auf eine Beteiligung von Amazon an Generac. Die Amazon-Titel stiegen um 1,6 Prozent./gl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 219,3 auf Tradegate (17. September 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +57,15 %/+109,53 % bedeutet.





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