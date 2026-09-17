Ölpreise geben weiter deutlich nach
- Ölpreise fallen erneut, Brent bei 102,76 Dollar
- China fordert Iran zur Eindämmung der Huthi
- Saudi-Arabien will Ölpipeline teilweise reaktivieren
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gefallen. Nach einem vergleichsweise leichten Rückgang im frühen Handel haben sie die Verluste im Handelsverlauf deutlich ausgeweitet und damit an den Kursrutsch vom Vortag angeknüpft. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November gab um fast drei Prozent auf 102,76 US-Dollar nach.
Marktbeobachter wiesen auf einen Medienbericht hin, der die Ölpreise unter Druck setze. Demnach soll China den Iran aufgefordert haben, auf eine Eindämmung der Huthi-Rebellen hinzuwirken. Die Huthi-Rebellen im Jemen waren zuletzt für eine Reihe von Angriffen auf Öltanker in der Region verantwortlich, die zur Verknappung des Rohölangebots beitrugen.
Bereits am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Sorte Brent kräftig gefallen, zeitweise um fast vier Dollar je Barrel, nachdem es Hinweise gegeben hatte, dass eine wichtige Ölpipeline in Saudi-Arabien wieder in Betrieb genommen werden könnte. Saudi-Arabien plane, innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte der Kapazität seiner beschädigten Ost-West-Pipeline wiederherzustellen und den Vollbetrieb in sechs Wochen zu gewährleisten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
"Ich würde noch nicht von Entwarnung sprechen", kommentierte Anlagestratege Haris Khurshid vom Hedgefonds Karobaar Capital das jüngste Handelsgeschehen. Bei einer Wiederinbetriebnahme der Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien gewinne der Markt zwar etwas Kapazität zurück, es gebe aber kaum Puffer für unvorhergesehene Ausfälle.
Der Iran-Krieg und die damit verbundene faktische Blockade der Straße von Hormus als wichtige Transportroute für Öllieferungen haben die Preise für den Rohstoff im Verlauf des Jahres deutlich nach oben getrieben. Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee trotz der aktuellen Preisrückgänge um fast 70 Prozent verteuert./jkr/jsl/nas
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
mich verwundert wieso du davon ausgehst das russland auf westliche technologie angewiesen ist beim wiederaufbau der zerstörten energieinfrastruktur.