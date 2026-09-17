🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSHEIN Global Holdings Limited (B) AktievorwärtsNachrichten zu SHEIN Global Holdings Limited (B)
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Greenpeace protestiert vor Shein-Store gegen Wegwerfmode

    Für Sie zusammengefasst
    • Greenpeace protestiert gegen Sheins Wegwerfmode
    • Greenpeace warnt vor Schadstoffen in Shein-Kleidung
    • PFAS und Phthalate können die Gesundheit schädigen
    Greenpeace protestiert vor Shein-Store gegen Wegwerfmode
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben mit einer Protestaktion vor einem Pop-up-Store der Online-Billigplattform Shein in Berlin auf die Risiken von Wegwerfmode aufmerksam gemacht. Die Aktivisten trugen pinkfarbenen Overalls und hatten Banner dabei, auf denen "Wegen Verantwortungslosigkeit geschlossen" zu lesen war.

    "Shein produziert jedes Jahr viele Hundert Millionen Produkte billiger Trash-Mode und befeuert so die Probleme von Wegwerfkonsum: Überangebot, gefährliche Chemikalien und weltweit wachsende Müllberge", erklärte Moritz Jäger-Roschko, Greenpeace-Experte für Kreislaufwirtschaft, in einer Mitteilung. Fast Fashion müsse politisch gebremst werden, forderte er.

    Hohe Chemikalienwerte immer wieder nachgewiesen

    Greenpeace wies laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren immer wieder gefährlich hohe Konzentrationen von Schadstoffen in Kleidung aus dem Shein-Online-Sortiment nach - etwa die Ewigkeitschemikalien PFAS oder die Weichmacher Phthalate. Die in Berlin angebotenen Produkte dürften die EU-Grenzwerte einhalten, um Gesetzesbrüche zu vermeiden, hieß es in der Mitteilung weiter.

    Auch aus im Sommer veröffentlichten Untersuchungen des Bremer Umweltinstituts im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geht hervor, dass auf der Online-Plattform verkaufte Kleidung zum Teil stark mit Chemikalien belastet ist und damit europäische Grenzwerte reißt. 7 von 18 getesteten Kleidungsstücken verstießen demnach gegen EU-Grenzwerte.

    Shein ging auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa nicht auf die Vorwürfe ein. "Uns ist bewusst, dass viele Menschen starke Ansichten über unsere Branche haben, und wir respektieren das Recht auf friedlichen Protest - solange dadurch unsere Kolleginnen und Kollegen und unsere Kundinnen und Kunden ihren rechtmäßigen Tätigkeiten sicher und ungestört nachgehen können", teilte ein Sprecher mit.

    Das sind Ewigkeitschemikalien

    Als sogenannte Ewigkeitschemikalien reichern sich PFAS in Mensch und Umwelt an. Manche PFAS können laut Umweltbundesamt Effekte auf Stoffwechsel, Hormonhaushalt und Immunsystem haben, manche stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Sogenannte Phthalate - dazu gehört DEHP - haben hormonähnliche Eigenschaften und können die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen./fdu/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie

    Die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 4,439 auf Tradegate (17. September 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.






    Community Beiträge zu SHEIN Global Holdings Limited (B) - A42HBS - KYG237451052

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SHEIN Global Holdings Limited (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Greenpeace protestiert vor Shein-Store gegen Wegwerfmode Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben mit einer Protestaktion vor einem Pop-up-Store der Online-Billigplattform Shein in Berlin auf die Risiken von Wegwerfmode aufmerksam gemacht. Die Aktivisten trugen pinkfarbenen Overalls und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     