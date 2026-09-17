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    Bayer präsentiert auf dem Gartner Supply Chain Planning Summit 2026, wie das Unternehmen seine globale Planung mit OMP neu aufgebaut hat

     

     

    ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 17. September 2026 / OMP, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Planungslösungen, lädt die Teilnehmer des Gartner Supply Chain Planning Summit 2026 in London zu seiner gemeinsamen Session mit dem multinationalen Unternehmen Bayer ein. Vertreter des Geschäftsbereichs Pharma und der globalen IT-Abteilung werden zeigen, was nötig war, um die globale Planung auf schnellere und qualitativ hochwertigere Entscheidungen auszurichten, wie Unison Planning dies in großem Maßstab unterstützt und welche Rolle KI dabei spielt.

     

    Neuaufbau der Planung im Maßstab von Bayer

     

    Bayer betrachtete die Umstellung auf Unison Planning als mehr als nur einen Systemwechsel und gestaltete Prozesse, Stammdaten und Arbeitsweisen im gesamten globalen Netzwerk aus Produktionsstandorten und Tochtergesellschaften neu.

     

    Während ihrer Session im Rahmen des Gartner Summit werden Mirja Meyer, Principal Product Manager und Program Lead IT bei Bayer, sowie Karsten Hahm, Program Lead OMP Implementation bei Bayer Pharmaceuticals, folgende Themen behandeln:

     

    • Was die Einführung tatsächlich mit sich brachte
    • Was sich hinsichtlich Entscheidungsgeschwindigkeit und -qualität geändert hat
    • Welche Rolle KI in der weiteren Roadmap spielt

     

    Melden Sie sich für die Session an

     

    Warum Führungskräfte aus dem Planungsbereich teilnehmen sollten

     

    KI-gestützte Planung steht überall auf der Agenda. Die Session von Bayer befasst sich mit dem Aspekt, der meist unerwähnt bleibt: welche Voraussetzungen eine Planungsorganisation schaffen muss, damit sich eine KI-Implementierung in einer realen Supply Chain bewährt.

     

    Lernen Sie OMP kennen und entdecken Sie, was es bedeutet, Entscheidungen in der Geschwindigkeit des Wandels zu treffen

     

    Während des gesamten Gartner Supply Chain Planning Summit (5.–6. Oktober, London) ist OMP am Stand 203 vertreten und demonstriert, wie Unison Planning und UnisonIQ Unternehmen dabei unterstützen, sich in Richtung einer permanenten Supply-Chain-Orchestrierung zu entwickeln. Erfahren Sie, wie integrierte Planung, unterstützt durch die neuesten KI-Entwicklungen, schnellere Szenariobewertungen, eine bessere Zusammenarbeit und messbare Geschäftsergebnisse fördert.

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    IRW Press
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    Bayer präsentiert auf dem Gartner Supply Chain Planning Summit 2026, wie das Unternehmen seine globale Planung mit OMP neu aufgebaut hat OMP_17-09-2026_DEPRcom  ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 17. September 2026 / OMP, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Planungslösungen, lädt die Teilnehmer des Gartner Supply Chain Planning Summit 2026 in London zu seiner gemeinsamen Session …
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