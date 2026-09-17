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    Deutsche Grundstücksauktionen: Starke Nachverkäufe

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen mit 36,1 Mio. Euro um 3,7 Prozent niedrigeren Objektumsatz verbucht, während die bereinigten Nettoeinnahmen um 7,5 Prozent auf 3,55 Mio. Euro gesunken sind. In der Folge vermindern die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Votum.
    Nach Analystenaussage sei das Nettoergebnis durch höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen auf -0,37 Mio. Euro (HJ 2025: -0,04 Mio. Euro) gesunken. Allerdings habe sich die operative Ausgangslage für das zweite Halbjahr verbessert, was das Halbjahresergebnis nicht widerspiegele. Bis zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts habe das Unternehmen aus den Auktionen des ersten Halbjahres 19 Objekte mit einem Volumen von rund 4,7 Mio. Euro nachverkauft. Daraus seien bereinigte Nettoeinnahmen von mehr als 0,33 Mio. Euro entstanden. Nach Angaben des Managements befinde sich der weitere Nachverkauf mit einem Objektvolumen von rund 2,0 Mio. Euro vor dem Abschluss oder der Verbuchung. Die Nachfrage sei damit vorhanden, benötige wegen längerer Finanzierungs- und Strukturierungsprozesse aber mehr Zeit bis zur Beurkundung. Vor dem Hintergrund der schwächeren Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2026 habe das Analystenteam insbesondere die kurzfristigen Prognosen reduziert. Die grundsätzlich erwartete Erholung des Auktionsgeschäfts bleibe jedoch bestehen. Für 2026 rechne GBC demnach unverändert mit einem Objektumsatz von 87,00 Mio. Euro (GJ 2025: 90,88 Mio. Euro). Der erwartete Rückgang um 4,3 Prozent berücksichtige das bislang geringere Volumen größerer Einzeltransaktionen sowie die weiterhin verlängerten Finanzierungs- und Abwicklungsprozesse. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 12,60 Euro (zuvor: 12,85 Euro), erneuern jedoch das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.09.2026, 16:00 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.09.2026 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 17.09.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=bfff058188328819250756f9a831866d
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Deutsche Grundstuecksauktionen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 4,34EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 12,60 EUR




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