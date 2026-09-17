CDU-Spitzenkandidat in MV für Mehrwertsteuersenkung auf Kraftstoff
- Peters fordert Mehrwertsteuersenkung auf Kraftstoffe
- Steuersenkung soll Autofahrer um 25 Cent entlasten
- Diesel und Benzin erreichen neue Rekordpreise
SCHWERIN (dpa-AFX) - Um Autofahrer zu entlasten, sollte nach Ansicht von CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe gesenkt werden. "Das sorgt für eine sofortige Entlastung um rund 25 Cent pro Liter. Die Mehrwertsteuersenkung ist schnell umsetzbar und sie ist fair", sagte Peters in einer Mitteilung. Der Staat dürfe nicht weiter an der Krise verdiente, betonte der CDU-Politiker.
Peters sprach sich gegen eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne aus. Diese sei eine "reine Nebelkerze". Er sagte weiter, dass eine solche Steuer rechtlich wacklig sei. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert eine solche Steuer, wie auch die Wiedereinführung des Preisdeckels auf Treibstoff.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte jüngst vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer für Kraftstoffe vorübergehend von 19 auf 7 Prozent zu senken. In der Diskussion sind außerdem an das Einkommen angepasste Direktauszahlungen - hier gibt es allerdings noch Probleme beim Auszahlungsmechanismus - sowie Preisdeckel oder Übergewinnsteuern, wie sie auch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) fordert.
Nach Benzin ist jetzt auch Diesel in Deutschland so teuer wie nie zuvor. Am Mittwoch kostete ein Liter im bundesweiten Tagesschnitt 2,453 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem April um 0,6 Cent, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Benzin ist bereits seit Tagen auf Rekordniveau. Am Mittwoch erreichte es sein fünftes Hoch in Folge bei 2,314 Euro pro Liter./mni/DP/zb
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
mich verwundert wieso du davon ausgehst das russland auf westliche technologie angewiesen ist beim wiederaufbau der zerstörten energieinfrastruktur.