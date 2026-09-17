SMA investiert 80 Millionen Euro in neues Werk
- SMA eröffnet neue Gigawatt Factory in Niestetal
- Rund 80 Millionen Euro fließen in das neue Werk
- Die Jahreskapazität soll über 60 Gigawatt erreichen
KASSEL/NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikhersteller SMA Solar Technology hat an seinem Stammsitz in Niestetal (Landkreis Kassel) eine neue Fertigungsanlage eröffnet. In der neuen "Gigawatt Factory" soll Wechselrichtertechnik für große Solar- und Energieprojekte gefertigt werden. Rund 80 Millionen Euro hat SMA nach eigenen Angaben in das neue Werk investiert. Das sei eine der bedeutendsten Produktionsinvestitionen in der Geschichte des Unternehmens, hieß es.
Mit der fortschreitenden Elektrifizierung von Industrie, Mobilität, digitaler Infrastruktur und Gesellschaft steige auch der Bedarf an einer zuverlässigen Energieinfrastruktur, erklärte SMA. Dabei seien der Aufbau und resiliente Betrieb der Infrastruktur wichtig, um erneuerbare Energien zu integrieren, Stromnetze zu stabilisieren und eine sichere sowie bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. Mit der neuen Anlage will das Unternehmen diesen Anforderungen gerecht werden. Bei Volllast werde dort eine Jahreskapazität von mehr als 60 Gigawatt erreicht.
SMA beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit gut 3.600 Mitarbeiter, rund 2.500 davon in Niestetal./nis/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 55,95 auf Tradegate (17. September 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von +6,10 %/+57,38 % bedeutet.
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Eine weitere gute Perspektive für SMA:
Berichten zufolge bereiten US-Behörden ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vor, wovon westliche Anbieter wie SMA Solar laut Jefferies profitieren. RBC-Analyst Christopher Dendrinos sieht für Enphase und Solaredge zunächst nur begrenzte Auswirkungen und erwartet stärkere Effekte erst bei einem ähnlichen EU-Verbot.
vor 28 MinKurznachricht