SMA investiert 80 Millionen Euro in neues Werk

SMA beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit gut 3.600 Mitarbeiter, rund 2.500 davon in Niestetal./nis/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 55,95 auf Tradegate (17. September 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 89,00EUR was eine Bandbreite von +6,10 %/+57,38 % bedeutet.