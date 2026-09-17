Entwicklung einer netzinteraktiven AIDC-Lösung zur Maximierung der Token pro Watt

SHENZHEN, China, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Die „Green Energy Development Conference & International Digital Energy Expo 2026" wurde in Shenzhen eröffnet. Zhou Jianjun, Vizepräsident von Huawei und Leiter des Bereichs Globales Marketing, Vertrieb und Service bei Huawei Digital Power, nahm an der Eröffnungsfeier teil und stellte im Rahmen der Präsentation der wichtigsten Branchenerrungenschaften die netzgekoppelte KI-Rechenzentrumslösung (AIDC) von Huawei vor. Diese Lösung zielt darauf ab, die neuen Herausforderungen im Bereich der Strombeschaffung, der Stromversorgung mit hoher Dichte, der Wärmeableitung mit hoher Dichte sowie der komplexen Bereitstellung, des Betriebs und der Wartung beim Aufbau von AIDC-Systemen im Zeitalter der KI zu bewältigen, indem die Synergie zwischen Rechenleistung und Stromverbrauch auf Systemebene genutzt wird, um die Anzahl der Token pro Watt zu maximieren.

Die Ära der „Token Factory": Rechenleistung und Stromversorgung sind eng miteinander verknüpft

Die weltweite KI-Branche schreitet zügig voran – von der Forschung und Entwicklung hin zum großflächigen Einsatz. Die schnelle Iteration großer Modelle und die stark steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen führen zu einem exponentiellen Anstieg des Token-Verbrauchs. Als Grundeinheit für die Inanspruchnahme, Nutzung und Abrechnung von KI-Diensten gewinnen Token zunehmend an Wert. Große globale Technologieunternehmen, Netzbetreiber, Cloud-Dienstleister und Energieunternehmen stocken ihre Investitionen in die KI-Infrastruktur deutlich auf. Die Leistung der AIDC-Standorte reicht von herkömmlichen Megawatt bis hin zu Hunderten von Megawatt oder sogar Gigawatt. Die Stromversorgung, die Energieversorgung und die Kühlung in Rechenumgebungen mit hoher Dichte, die Fähigkeiten in den Bereichen Lieferung, Betrieb und Wartung sowie die Baugeschwindigkeit sind zu neuen Herausforderungen beim Bau von AIDC-Anlagen geworden.

Zhou Jianjun erklärte: „Strom ist für die Datenverarbeitung unverzichtbar. Heute, im Zeitalter der KI, können das Hochfahren, das Abschalten und Lastschwankungen eines großen AIDC-Campus den Netzbetrieb beeinträchtigen." Er betonte, dass sich mit dem kontinuierlichen Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien auch das Stromnetz selbst weiterentwickelt, wobei die lokale Netzstabilität abnimmt und die Schwankungen sowie die Unsicherheit zunehmen. Zukünftige AIDCs müssen sich nicht nur an schwache Netze anpassen und bei Netzschwankungen einen stabilen Betrieb gewährleisten, sondern auch das Netz unterstützen und zu einem wichtigen „netzfreundlichen" Knotenpunkt werden. Daher ist die Integration von Erzeugung, Netz, Last und Speicherung zu einer unvermeidlichen Entscheidung für die Entwicklung von AIDC geworden.