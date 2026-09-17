🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Volkswagen-Konzern als Vorbild

    2297 Aufrufe 2297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach VW steigt jetzt auch dieser Fahrzeughersteller dick ins Waffengeschäft ein!

    Nicht nur deutsche, auch US-amerikanische Automobilkonzerne treiben angesichts einer schwachen Fahrzeugnachfrage den Einstieg ins Rüstungsgeschäft voran.

    Für Sie zusammengefasst
    • Autobauer nutzen Rüstung gegen die Branchenkrise
    • VW Osnabrück fertigt künftig Bauteile für Iron Dome
    • GM liefert Patriot-Teile und erwartet hohe Erlöse
    • Report: KI braucht Strom
    Volkswagen-Konzern als Vorbild - Nach VW steigt jetzt auch dieser Fahrzeughersteller dick ins Waffengeschäft ein!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    VW & Co.: Der Weg aus der Krise wird nicht nur schmerzhaft, ...

    Die deutsche Automobilindustrie befindet sich angesichts wachsender Konkurrenz aus China, einem kostenintensiven Hin und Her bei Antriebstechnologien und einer insgesamt schwachen Fahrzeugkonjunktur in einer tiefen Strukturkrise. Nachdem zuletzt eine Gewinnwarnung die nächste jagte, steht die Branche jetzt vor tiefgreifenden Veränderungen.

    Das beste Beispiel hierfür ist der jüngst beschlossene Radikalumbau von VW, dem bis zu 50.000 Beschäftigte und einige Werke zum Opfer fallen könnten. Mit Spar- und Effizienzmaßnahmen allein wird sich die Kosten- und Einnahmenstruktur jedoch kaum dauerhaft verbessern, daher gewinnen auch eher ungewöhnliche Maßnahmen an Popularität.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    75,83€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    84,54€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren. Jetzt teilnehmen

     

    ... sondern fordert auch kreative Lösungen

    Früh in der Diskussion um eine bessere Auslastung von Werken befand sich die Kooperation mit chinesischen Fahrzeugherstellern in Form von Fertigungsvereinbarungen. Anstatt chinesische Fahrzeuge zu importieren, ließe man sie in unterausgelasteten Fabriken herstellen, um wenigstens Arbeitsplätze zu sichern, gleichzeitig würden für BYD, Xiaomi und Co. Importzölle verfallen.

    Doch aus dieser Art von Geschäften wurde bislang nichts, daher wurde ein anderes Szenario entworfen. Da Rüstungskonzerne, wie Rheinmetall und Renk, kaum schnell genug ihre Produktionskapazitäten hochfahren können, um den deutschen und europäischen Wiederaufrüstungsbemühungen gerecht zu werden, werden zivile Fabriken umgerüstet.

    Tatsächlich ist es erst vor wenigen Tagen zu genau einer solchen Partnerschaft gekommen. Das VW-Werk in Osnabrück wird künftig Bauteile für das israelische Raketen- und Luftverteidigungssystem Iron Dome herstellen. Hierzu wurde ein Gemeinschaftsunternehmen mit Rafael gegründet.

    Auch General Motors setzt jetzt auf Rüstungsbeteiligung

    Nicht nur deutsche, sondern auch US-amerikanische Autobauer kämpfen mit operativen und strukturellen Schwierigkeiten. Dass bei erschwinglichen Fahrzeugen mit Elektro- und Hybridantrieben geschlafen wurde, rächt sich jetzt, wo die Benzin- und Dieselpreis auf neue Allzeithochs geklettert sind und die Fahrzeuge nach genau solchen Antriebstechnologien steigt.

    Auch Ford und General Motors kämpfen daher mit Marktanteilsverlusten und schwächeren Margen – und wählen jetzt offenbar denselben Weg wie VW und versuchen ihre Werke zunehmend mit Rüstungsaufträgen auszulasten. Da der Iran-Krieg die Munitions- und Raketenbestände stark zusammengeschrumpft hat, wächst die Dringlichkeit, die Arsenale wiederaufzufüllen.

    US-Präsident Donald Trump fordert Rüstungskonzerne daher schon seit Monaten auf, ihre Produktionskapazitäten hochzufahren, das gelingt bislang aber kaum. Daher haben General Motors und Lockheed Martin vor einem Monat eine entsprechende Produktionsvereinbarung abgeschlossen, in deren Rahmen der Ford-Rivale künftig Bauteile für das Luftverteidigungssystem Patriot herstellen soll. Am Donnerstag haben die Vertragspartner bekannt gegeben, dass die ersten Bauteile nur wenige Wochen nach Unterzeichnung bereits ausgeliefert wurden. GM-Chefin Mary Barra erwartet, dass sich die Erlöse aus dem Rüstungsgeschäft bis Jahresende auf 700 Millionen US-Dollar belaufen könnten.

    General Motors

    +3,00 %
    +4,84 %
    +0,24 %
    +4,80 %
    +48,38 %
    +156,18 %
    +66,98 %
    +171,03 %
    +155,26 %
    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CMIndikator:SMA 50 Tage
    General Motors direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Aktie legt kräftig zu, weitere Partnerschaften erhofft

    Am Markt wird die Mitteilung gefeiert. Anlegerinnen und Anleger zeigen sich positiv überrascht darüber, dass die Vereinbarung so schnell zählbare Erfolge für beide Unternehmen hervorbringt. In einem nach dem Fed-Leitzinsentscheid sehr freundlichen Gesamtmarkumfeld gewinnt die GM-Aktie fast 4 Prozent. Damit dürfte sie die vor Kurzem noch unter Druck geratene 50-Tage-Linie verteidigen.

    Die Freude fällt auch deshalb so groß aus, weil Lockheed-Martin als einer der führenden Raketenhersteller in den vergangenen Monaten sehr viele Aufträge zur Herstellung von Präzisionsmunition, Marschflugkörpern und Abfangraketen erhalten hat im Wert von mehreren Dutzend Milliarden US-Dollar. Sollte sich die Partnerschaft mit GM bewähren, könnte der Fahrzeughersteller ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen.

    Fazit: Vor allem bei Lockheed Martin geht noch was

    Auf Jahressicht liegt die GM-Aktie inzwischen fast 50 Prozent im Plus. Die deutliche Outperformance gegenüber deutschen Fahrzeugherstellern wie VW, BMW, Mercedes-Benz und Porsche ergibt sich vor allem daraus, dass GM einen größeren Konzernumbau bereits hinter sich hat und zuletzt wieder deutlich profitabler geworden ist. Mit einem KGVe 2026 von 6,3 liegt die Aktie inzwischen aber rund 10 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel von 5,7.

    Allzu viel Steigerungspotenzial sollten sich Anlegerinnen und Anleger daher vorerst nicht erhoffen. Anders hingegen sieht es aktuell bei Lockheed Martin aus. Nach einer Verlustserie in den vergangenen Wochen ist die Unternehmensbewertung deutlich unter die historische Norm gerutscht. Wird das Unternehmen der Erwartung gerecht, seinen hohen Backlog auch mithilfe weiterer solcher Partnerschaft rasch in Umsatz- und Gewinnwachstum zu überführen, dürfte die nächste Rallye bereits vor der Tür stehen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    GIF Bild wiedergeben.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Volkswagen-Konzern als Vorbild Nach VW steigt jetzt auch dieser Fahrzeughersteller dick ins Waffengeschäft ein! Nicht nur deutsche, auch US-amerikanische Automobilkonzerne treiben angesichts einer schwachen Fahrzeugnachfrage den Einstieg ins Rüstungsgeschäft voran.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     