Nach VW steigt jetzt auch dieser Fahrzeughersteller dick ins Waffengeschäft ein!

Das beste Beispiel hierfür ist der jüngst beschlossene Radikalumbau von VW , dem bis zu 50.000 Beschäftigte und einige Werke zum Opfer fallen könnten. Mit Spar- und Effizienzmaßnahmen allein wird sich die Kosten- und Einnahmenstruktur jedoch kaum dauerhaft verbessern, daher gewinnen auch eher ungewöhnliche Maßnahmen an Popularität.

Die deutsche Automobilindustrie befindet sich angesichts wachsender Konkurrenz aus China, einem kostenintensiven Hin und Her bei Antriebstechnologien und einer insgesamt schwachen Fahrzeugkonjunktur in einer tiefen Strukturkrise. Nachdem zuletzt eine Gewinnwarnung die nächste jagte, steht die Branche jetzt vor tiefgreifenden Veränderungen.

VW & Co.: Der Weg aus der Krise wird nicht nur schmerzhaft, ...

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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... sondern fordert auch kreative Lösungen

Früh in der Diskussion um eine bessere Auslastung von Werken befand sich die Kooperation mit chinesischen Fahrzeugherstellern in Form von Fertigungsvereinbarungen. Anstatt chinesische Fahrzeuge zu importieren, ließe man sie in unterausgelasteten Fabriken herstellen, um wenigstens Arbeitsplätze zu sichern, gleichzeitig würden für BYD, Xiaomi und Co. Importzölle verfallen.

Doch aus dieser Art von Geschäften wurde bislang nichts, daher wurde ein anderes Szenario entworfen. Da Rüstungskonzerne, wie Rheinmetall und Renk, kaum schnell genug ihre Produktionskapazitäten hochfahren können, um den deutschen und europäischen Wiederaufrüstungsbemühungen gerecht zu werden, werden zivile Fabriken umgerüstet.

Tatsächlich ist es erst vor wenigen Tagen zu genau einer solchen Partnerschaft gekommen. Das VW-Werk in Osnabrück wird künftig Bauteile für das israelische Raketen- und Luftverteidigungssystem Iron Dome herstellen. Hierzu wurde ein Gemeinschaftsunternehmen mit Rafael gegründet.

Auch General Motors setzt jetzt auf Rüstungsbeteiligung

Nicht nur deutsche, sondern auch US-amerikanische Autobauer kämpfen mit operativen und strukturellen Schwierigkeiten. Dass bei erschwinglichen Fahrzeugen mit Elektro- und Hybridantrieben geschlafen wurde, rächt sich jetzt, wo die Benzin- und Dieselpreis auf neue Allzeithochs geklettert sind und die Fahrzeuge nach genau solchen Antriebstechnologien steigt.

Auch Ford und General Motors kämpfen daher mit Marktanteilsverlusten und schwächeren Margen – und wählen jetzt offenbar denselben Weg wie VW und versuchen ihre Werke zunehmend mit Rüstungsaufträgen auszulasten. Da der Iran-Krieg die Munitions- und Raketenbestände stark zusammengeschrumpft hat, wächst die Dringlichkeit, die Arsenale wiederaufzufüllen.

US-Präsident Donald Trump fordert Rüstungskonzerne daher schon seit Monaten auf, ihre Produktionskapazitäten hochzufahren, das gelingt bislang aber kaum. Daher haben General Motors und Lockheed Martin vor einem Monat eine entsprechende Produktionsvereinbarung abgeschlossen, in deren Rahmen der Ford-Rivale künftig Bauteile für das Luftverteidigungssystem Patriot herstellen soll. Am Donnerstag haben die Vertragspartner bekannt gegeben, dass die ersten Bauteile nur wenige Wochen nach Unterzeichnung bereits ausgeliefert wurden. GM-Chefin Mary Barra erwartet, dass sich die Erlöse aus dem Rüstungsgeschäft bis Jahresende auf 700 Millionen US-Dollar belaufen könnten.

Aktie legt kräftig zu, weitere Partnerschaften erhofft

Am Markt wird die Mitteilung gefeiert. Anlegerinnen und Anleger zeigen sich positiv überrascht darüber, dass die Vereinbarung so schnell zählbare Erfolge für beide Unternehmen hervorbringt. In einem nach dem Fed-Leitzinsentscheid sehr freundlichen Gesamtmarkumfeld gewinnt die GM-Aktie fast 4 Prozent. Damit dürfte sie die vor Kurzem noch unter Druck geratene 50-Tage-Linie verteidigen.

Die Freude fällt auch deshalb so groß aus, weil Lockheed-Martin als einer der führenden Raketenhersteller in den vergangenen Monaten sehr viele Aufträge zur Herstellung von Präzisionsmunition, Marschflugkörpern und Abfangraketen erhalten hat im Wert von mehreren Dutzend Milliarden US-Dollar. Sollte sich die Partnerschaft mit GM bewähren, könnte der Fahrzeughersteller ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen.

Fazit: Vor allem bei Lockheed Martin geht noch was

Auf Jahressicht liegt die GM-Aktie inzwischen fast 50 Prozent im Plus. Die deutliche Outperformance gegenüber deutschen Fahrzeugherstellern wie VW, BMW, Mercedes-Benz und Porsche ergibt sich vor allem daraus, dass GM einen größeren Konzernumbau bereits hinter sich hat und zuletzt wieder deutlich profitabler geworden ist. Mit einem KGVe 2026 von 6,3 liegt die Aktie inzwischen aber rund 10 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel von 5,7.

Allzu viel Steigerungspotenzial sollten sich Anlegerinnen und Anleger daher vorerst nicht erhoffen. Anders hingegen sieht es aktuell bei Lockheed Martin aus. Nach einer Verlustserie in den vergangenen Wochen ist die Unternehmensbewertung deutlich unter die historische Norm gerutscht. Wird das Unternehmen der Erwartung gerecht, seinen hohen Backlog auch mithilfe weiterer solcher Partnerschaft rasch in Umsatz- und Gewinnwachstum zu überführen, dürfte die nächste Rallye bereits vor der Tür stehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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