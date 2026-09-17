Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Chancen und Risiken einer Neubewertung der Siemens-Energy-Aktie durch die geplante Abspaltung der Sparte Transformation of Industries samt Wasserstoffgeschäft. Erwartet werden ein fokussierteres Profil, bessere Margen sowie mögliche Kapitalzuflüsse. Charttechnisch gilt das Augusttief bei 133,30 Euro als wichtige Unterstützung; diskutiert wird eine Korrektur nach dem Hoch um 180 Euro. JPMorgan bestätigt 245 Euro Kursziel und „Overweight“. Die langfristige KI-bedingte Stromnachfrage wird überwiegend positiv bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 2
Performance 1M: +6,74 %
Performance 1M: +6,74 %
? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob VW nach dem Kursrückgang bereits attraktiv bewertet ist oder wegen hoher Kosten, schwacher Gewinne und fehlender Zukunftsstrategie gemieden werden sollte. Diskutiert werden eine Ausschüttungsquote von etwa 30 %, erwartete Gewinne über 6,6 Mrd. Euro und die anstehenden Q3-Zahlen. Einige sehen bei Kursen um 100 Euro Kaufchancen, andere raten wegen Zinsunsicherheit und noch unbestätigter Sanierungspläne zum Abwarten. Im Fokus stehen zudem Marktanteile, China, Abfindungskosten und neue Elektroprojekte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
BMW
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 3
Performance 1M: +4,25 %
Performance 1M: +4,25 %
Qiagen
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 4
Performance 1M: +0,69 %
Performance 1M: +0,69 %
Hochtief
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 5
Performance 1M: -12,88 %
Performance 1M: -12,88 %
Siemens
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 6
Performance 1M: -8,37 %
Performance 1M: -8,37 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 7
Performance 1M: -1,63 %
Performance 1M: -1,63 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 8
Performance 1M: -11,78 %
Performance 1M: -11,78 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 9
Performance 1M: -2,34 %
Performance 1M: -2,34 %
Continental
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 10
Performance 1M: +0,19 %
Performance 1M: +0,19 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 42,11%
|PUT: 57,89%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -15,79 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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