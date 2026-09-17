Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Chancen und Risiken einer Neubewertung der Siemens-Energy-Aktie durch die geplante Abspaltung der Sparte Transformation of Industries samt Wasserstoffgeschäft. Erwartet werden ein fokussierteres Profil, bessere Margen sowie mögliche Kapitalzuflüsse. Charttechnisch gilt das Augusttief bei 133,30 Euro als wichtige Unterstützung; diskutiert wird eine Korrektur nach dem Hoch um 180 Euro. JPMorgan bestätigt 245 Euro Kursziel und „Overweight“. Die langfristige KI-bedingte Stromnachfrage wird überwiegend positiv bewertet.