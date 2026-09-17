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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.09.2026

    Am 17.09.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -1,42 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 17.09.2026

    Bei Deutsche Telekom geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,42 % nach und notiert bei 28,38. Der Kursrückgang der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,42 % im Minus. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Telekom-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,38 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +3,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,73 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +3,78 % gewonnen.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,33 %
    1 Monat +0,73 %
    3 Monate +4,38 %
    1 Jahr -1,77 %
    Stand: 17.09.2026, 16:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurs, der an der Marke von 29 Euro scheitert, sowie um kurzfristig erwartete 5–10 % Potenzial und Kursziele oberhalb von 30 bis 40 Euro. Diskutiert werden die fundamentale Unterbewertung, rund 3,5 % Dividendenrendite, höhere Ausschüttungen und verstärkte Aktienrückkäufe. Eine mögliche TMUS-Fusion gilt als Bewertungsrisiko, könnte bei Klarheit aber Stabilität schaffen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,36 Mrd. € wert.

    43 € und noch mehr Dividende?


    Die Deutsche Telekom lädt am 5. Oktober zu einem eigenen KI-Investorentag. Dort muss der Konzern zeigen, ob die milliardenschwere Partnerschaft mit Nvidia und die wachsenden Cloud-Aktivitäten tatsächlich einen neuen Ergebnistreiber schaffen können. Die Ausgangslage ist interessant: Bei einem Kurs von rund 28,84 € wird die Aktie mit einem moderaten KGV gehandelt, bietet 3,5% Dividendenrendite und […] The post Deutsche Telekom-Aktie: 43 € und noch mehr Dividende? first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,65 %. ORANGE notiert im Plus, mit +0,16 %. AT&T notiert im Minus, mit -1,68 %. Telefonica legt um +1,05 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,43 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    -0,97 %
    +3,33 %
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    +39,71 %
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    +105,67 %
    +80,39 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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