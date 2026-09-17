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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz - Aktie gewinnt kräftig - 17.09.2026

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert am 17.09.2026 mit +3,97 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz - Aktie gewinnt kräftig - 17.09.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 17.09.2026

    Positive Vorzeichen bei Volkswagen (VW) Vz: Der Kurs klettert um +3,97 % auf 81,80. Damit gelingt der Volkswagen (VW) Vz Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -2,74 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,97 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten Verluste von -11,11 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -3,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Volkswagen (VW) Vz um -23,69 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,33 %
    1 Monat +6,65 %
    3 Monate -11,11 %
    1 Jahr -20,99 %
    Stand: 17.09.2026, 16:31 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob VW nach dem Kursrückgang bereits attraktiv bewertet ist oder wegen hoher Kosten, schwacher Gewinne und fehlender Zukunftsstrategie gemieden werden sollte. Diskutiert werden eine Ausschüttungsquote von etwa 30 %, erwartete Gewinne über 6,6 Mrd. Euro und die anstehenden Q3-Zahlen. Einige sehen bei Kursen um 100 Euro Kaufchancen, andere raten wegen Zinsunsicherheit und noch unbestätigter Sanierungspläne zum Abwarten. Im Fokus stehen zudem Marktanteile, China, Abfindungskosten und neue Elektroprojekte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,83 Mrd. € wert.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im DAX.

    Anleger zuversichtlich nach US-Zinserhöhung


    Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed und angesichts weiter fallender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt seine Vortageserholung am Donnerstagnachmittag beschleunigt fortgesetzt. Schon am Mittwoch war der Preis für Rohöl der …

    Klingbeil drängt auf schnelle Entlastung bei Spritpreisen


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen (VW) Vz

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,19 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +2,36 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,24 %. Tesla legt um +3,30 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +3,83 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Volkswagen (VW) Vz

    +4,17 %
    -3,33 %
    +6,65 %
    -11,11 %
    -20,99 %
    -28,21 %
    -59,34 %
    -33,97 %
    +1.703,70 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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