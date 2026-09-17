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    Besonders beachtet!

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    BMW Aktie steigt auf 64,12€ - 17.09.2026

    Kursbewegung von +3,19 % bei BMW am 17.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - BMW Aktie steigt auf 64,12€ - 17.09.2026
    Foto: Joseph Creamer - stock.adobe.com

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    Aktueller Stand der BMW Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 17.09.2026

    Die BMW Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,19 % auf 64,12 zulegen. Das sind +1,98  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BMW Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 64,12, mit einem Plus von +3,19 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BMW in den letzten drei Monaten Verluste von -1,67 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BMW um -33,06 % verloren.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,52 %
    1 Monat +4,59 %
    3 Monate -1,67 %
    1 Jahr -24,83 %
    Stand: 17.09.2026, 16:31 Uhr

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,98 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von BMW

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,28 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +2,10 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,24 %. Volkswagen (VW) Vz legt um +4,07 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +3,83 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Plus, mit +1,12 %.

    BMW Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BMW Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BMW Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    BMW

    +2,74 %
    +2,52 %
    +4,59 %
    -1,67 %
    -24,83 %
    -36,08 %
    -24,28 %
    -15,68 %
    +295,44 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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    Markt Bote
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