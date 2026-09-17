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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,89 %.

    Nordex
    Tagesperformance: +3,66 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,82 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,66 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erwartung steigender Nordex-Kurse trotz Konsolidierung und vermutetem Short- sowie algorithmischem Verkaufsdruck. Charttechnisch gilt ein nachhaltiger Ausbruch über 41,50 Euro als Signal; Q3-Zahlen könnten Impulse liefern. Fundamental werden volle Auftragsbücher, wachsender Serviceanteil, neue Aufträge, starke Märkte und Repowering positiv bewertet. Die frühere hohe KGV-Bewertung gilt als bereinigt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: -3,53 %
    Platz 3
    Performance 1M: +2,84 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,53 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Verbio-Kurs unter 30 Euro: Einige vermuten Stopp-Loss-Fishing und Käufe auf niedrigem Niveau, während geringe Umsätze und Verkaufsdruck den Kurs belasten. Charttechnisch gilt ein Bruch der Trendlinie bei etwa 30–30,5 Euro als mögliches Kaufsignal. Fundamental werden Chancen durch RED III, steigende THG-Quotenpreise und biobasierte Chemieprodukte gesehen; zugleich bestehen Risiken durch die noch unerprobte Anlage und zunächst negative Ergebnisbeiträge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    Qiagen
    Tagesperformance: +3,08 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,69 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,08 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,77 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,50 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 7
    Performance 1M: -19,43 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung nach dem Kursverfall und die Sorge vor einem weiteren Rückgang unter 2 Euro beziehungsweise einem neuen Zehnjahrestief. Einige halten Evotec für deutlich mehr wert als der aktuelle Börsenkurs und erwarten stabilisierende Nachrichten. Im Fokus stehen Q3-Zahlen von mindestens 150 Mio. Euro Umsatz, ein begrenztes negatives EBITDA, Fortschritte im Q4 sowie die Aufstockung von Tritons Beteiligung auf knapp 10 Prozent.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 8
    Performance 1M: -7,92 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 9
    Performance 1M: -20,72 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,65 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

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