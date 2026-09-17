Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +3,66 %
Performance 1M: -0,82 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,53 %
Performance 1M: +2,84 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,08 %
Performance 1M: +0,69 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: -2,77 %
Tagesperformance: +2,72 %
Performance 1M: -4,50 %
Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: -19,43 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,54 %
Performance 1M: -7,92 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: -20,72 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: -7,65 %