Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erwartung steigender Nordex-Kurse trotz Konsolidierung und vermutetem Short- sowie algorithmischem Verkaufsdruck. Charttechnisch gilt ein nachhaltiger Ausbruch über 41,50 Euro als Signal; Q3-Zahlen könnten Impulse liefern. Fundamental werden volle Auftragsbücher, wachsender Serviceanteil, neue Aufträge, starke Märkte und Repowering positiv bewertet. Die frühere hohe KGV-Bewertung gilt als bereinigt.