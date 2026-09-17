Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 17.09.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Chancen und Risiken einer Neubewertung der Siemens-Energy-Aktie durch die geplante Abspaltung der Sparte Transformation of Industries samt Wasserstoffgeschäft. Erwartet werden ein fokussierteres Profil, bessere Margen sowie mögliche Kapitalzuflüsse. Charttechnisch gilt das Augusttief bei 133,30 Euro als wichtige Unterstützung; diskutiert wird eine Korrektur nach dem Hoch um 180 Euro. JPMorgan bestätigt 245 Euro Kursziel und „Overweight“. Die langfristige KI-bedingte Stromnachfrage wird überwiegend positiv bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +4,09 %
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 2
Performance 1M: +6,74 %
Performance 1M: +6,74 %
? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob VW nach dem Kursrückgang bereits attraktiv bewertet ist oder wegen hoher Kosten, schwacher Gewinne und fehlender Zukunftsstrategie gemieden werden sollte. Diskutiert werden eine Ausschüttungsquote von etwa 30 %, erwartete Gewinne über 6,6 Mrd. Euro und die anstehenden Q3-Zahlen. Einige sehen bei Kursen um 100 Euro Kaufchancen, andere raten wegen Zinsunsicherheit und noch unbestätigter Sanierungspläne zum Abwarten. Im Fokus stehen zudem Marktanteile, China, Abfindungskosten und neue Elektroprojekte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Schneider Electric
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 3
Performance 1M: -8,47 %
Performance 1M: -8,47 %
BMW
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 4
Performance 1M: +4,25 %
Performance 1M: +4,25 %
BBVA
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 5
Performance 1M: -1,91 %
Performance 1M: -1,91 %
Siemens
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 6
Performance 1M: -8,37 %
Performance 1M: -8,37 %
SAFRAN
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 7
Performance 1M: -10,01 %
Performance 1M: -10,01 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 8
Performance 1M: -1,63 %
Performance 1M: -1,63 %
AXA
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 9
Performance 1M: -2,50 %
Performance 1M: -2,50 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 10
Performance 1M: +0,77 %
Performance 1M: +0,77 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 11
Performance 1M: -13,84 %
Performance 1M: -13,84 %
Enel
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 12
Performance 1M: -6,86 %
Performance 1M: -6,86 %
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