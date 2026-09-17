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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 17.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 17.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,15 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Chancen und Risiken einer Neubewertung der Siemens-Energy-Aktie durch die geplante Abspaltung der Sparte Transformation of Industries samt Wasserstoffgeschäft. Erwartet werden ein fokussierteres Profil, bessere Margen sowie mögliche Kapitalzuflüsse. Charttechnisch gilt das Augusttief bei 133,30 Euro als wichtige Unterstützung; diskutiert wird eine Korrektur nach dem Hoch um 180 Euro. JPMorgan bestätigt 245 Euro Kursziel und „Overweight“. Die langfristige KI-bedingte Stromnachfrage wird überwiegend positiv bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +4,09 %
    Platz 2
    Performance 1M: +6,74 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,09 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob VW nach dem Kursrückgang bereits attraktiv bewertet ist oder wegen hoher Kosten, schwacher Gewinne und fehlender Zukunftsstrategie gemieden werden sollte. Diskutiert werden eine Ausschüttungsquote von etwa 30 %, erwartete Gewinne über 6,6 Mrd. Euro und die anstehenden Q3-Zahlen. Einige sehen bei Kursen um 100 Euro Kaufchancen, andere raten wegen Zinsunsicherheit und noch unbestätigter Sanierungspläne zum Abwarten. Im Fokus stehen zudem Marktanteile, China, Abfindungskosten und neue Elektroprojekte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 3
    Performance 1M: -8,47 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    BMW
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,25 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

    BBVA
    Tagesperformance: +2,89 %
    Platz 5
    Performance 1M: -1,91 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,89 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 6
    Performance 1M: -8,37 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 7
    Performance 1M: -10,01 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 8
    Performance 1M: -1,63 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    AXA
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 9
    Performance 1M: -2,50 %
    Chart AXA
    ISIN: FR0000120628
    WKN: 855705
    Die AXA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 10
    Performance 1M: +0,77 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 11
    Performance 1M: -13,84 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    Enel
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 12
    Performance 1M: -6,86 %
    Chart Enel
    ISIN: IT0003128367
    WKN: 928624
    Die Enel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

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