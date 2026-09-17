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    Geekplus eröffnet sein European Innovation Lab in Düsseldorf, um die KI-gestützte Robotik europaweit voranzutreiben

    DÜSSELDORF, Allemagne, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Geekplus, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lagerrobotik, hat am Mittwoch, den 16. September 2026, sein neues European Innovation Lab in Düsseldorf eröffnet – ein bedeutender Meilenstein für die Expansion des Unternehmens in Europa. 

    Innovation Lab Opening

    An der Eröffnungsfeier nahmen mehr als 150 führende Vertreter der Branche teil, darunter Vertreter von GXO, DSV und LPP Logistics sowie Josef Hinkel, stellvertretender Bürgermeister von Düsseldorf. Damit wurde die Rolle des Labors als Testumgebung für führende Logistikunternehmen in der EMEA-Region unterstrichen, wobei das Motto „AI in Motion. Rooted in Europe" einen Ausblick auf die Zukunft gibt: menschliche Erkenntnisse und Absichtserklärungen in Zusammenarbeit mit KI-gestützten Agenten und Robotik. 

    „Düsseldorf steht für Offenheit, internationale Zusammenarbeit und zukunftsweisende Technologien. Als Stadt setzen wir uns dafür ein, die richtigen Rahmenbedingungen für ein leistungsfähiges internationales Innovationsökosystem zu schaffen. Wir freuen uns sehr, dass Geekplus unsere Stadt als Standort für sein neues Innovationslabor gewählt hat und nun zu diesem dynamischen Netzwerk beiträgt." – Josef Hinkel, stellvertretender Bürgermeister von Düsseldorf. 

    Ein neues europäisches Zentrum für fortschrittliche Robotik und die praktische Anwendung künstlicher Intelligenz

    Das Geekplus European Innovation Lab ist eine Premiere für das Unternehmen in Europa – ein einzigartiges Technologie- und Innovationslabor, in dem Partner und Kunden die KI-Robotersysteme, die die Logistik revolutionieren, hautnah erleben und testen können.

    Mit der Eröffnung des neuen Zentrums in Düsseldorf bekräftigt Geekplus sein Engagement für europäische Kunden und unterstützt gleichzeitig das gesamte Ökosystem für zukünftige Logistikinnovationen. Das Hub wurde konzipiert, um Unternehmen dabei zu helfen, den technologischen Wandel hin zu agentenbasierten Fähigkeiten zu meistern. Es demonstriert, wie „Gravity" – das einheitliche, verkörperte KI-Framework von Geekplus für komplexe physische Aufgaben mit langfristigem Horizont – zu praktischen Verbesserungen im realen Lagerbetrieb und zu zukunftssicherer Entscheidungsfindung führen kann. 

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    PR Newswire (dt.)
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