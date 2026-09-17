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    Smartbroker Holding AG: Prognose bestätigt

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Smartbroker Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz um fast 10 Prozent auf 35,42 Mio. Euro gesteigert, während das EBITDA deutlich überproportional auf 2,20 Mio. Euro (HJ 2025: 0,06 Mio. Euro) zulegte. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
    Nach Analystenaussage habe sich die EBITDA-Marge auf 6,2 Prozent (HJ 2025: 0,2 Prozent) verbessert. Trotz weiterhin hoher planmäßiger Abschreibungen sei der EBIT-Verlust deutlich auf -2,98 Mio. Euro und der Konzernfehlbetrag auf -2,95 Mio. Euro gesunken. Damit zeige sich zunehmend, dass die Investition der vergangenen Jahre in SMARTBROKER+ in eine verbesserte operative Ertragskraft übergehe. Im Transaktionssegment seien die Umsatzerlöse um 11,7 Prozent auf 21,00 Mio. Euro geklettert. Besonders positiv habe sich die Nutzung der Plattform entwickelt. Die Kundenbasis sei auf mehr als 285.000 gestiegen, während das betreute Kundenvermögen überproportional um 43,4 Prozent auf 17,5 Mrd. Euro zugenommen habe. Laut GBC bleibe eine nachhaltige Beschleunigung der Neukundengewinnung ein wesentlicher Faktor für den mittelfristigen Skalierungspfad. Das Media-Segment habe sich zudem weiterhin stabil gezeigt und fungiere als wichtiger Ergebnisanker des Konzerns. Die Umsätze seien um 6,7 Prozent auf 14,40 Mio. Euro vorangekommen, während sich das Segment-EBITDA um 18,8 Prozent auf 3,80 Mio. Euro erhöht habe. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 17,80 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.09.2026, 16:25 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.09.2026 um 11:30 Uhr fertiggestellt und am 17.09.2026 um 13:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8417dd734bf5553cfdd2ed11e2f53d7d
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 8,60EUR auf Tradegate (17. September 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 17,80 EUR




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