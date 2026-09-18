Amazon warnt vor KI-Risiken – kommt jetzt die große Wende?

Damit positioniert sich Amazon zwischen zwei Lagern im Silicon Valley. Während einige KI-Unternehmen vor den langfristigen Risiken einer unkontrollierten Entwicklung warnen, setzen andere Konzerne weiter auf ein möglichst hohes Entwicklungstempo.Auslöser der aktuellen Diskussion war ein ausführlicher Beitrag von Anthropic-Chef Dario Amodei. Der CEO des KI-Unternehmens, das unter anderem mit Amazon eng verbunden ist, forderte einen vorsichtigeren Umgang mit immer leistungsfähigeren Modellen. Auch Führungskräfte von OpenAI, Google DeepMind, Microsoft und xAI sprachen sich anschließend für einen stärkeren Fokus auf Sicherheit aus.

Die Debatte über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz erreicht eine neue Dimension – und nun meldet sich auch Amazon zu Wort. Der US-Technologiekonzern fordert strengere Sicherheitsprüfungen für KI-Modelle, lehnt jedoch eine generelle Verlangsamung der Entwicklung ab. "Wir sehen darin keine Wahl zwischen Fortschritt und Sicherheit", erklärte Amazon gegenüber Reuters. KI-Modelle sollten erst dann veröffentlicht werden, wenn sie ausreichend getestet und sicher einsetzbar seien. Entscheidend seien umfassende Prüfungen und technische Schutzmaßnahmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Amazon verfolgt dabei eine besondere Rolle. Der Konzern entwickelt zwar eigene KI-Systeme über Amazon Web Services (AWS) und seine AGI-Einheit, ist vor allem einer der wichtigsten Infrastruktur-Anbieter der Branche. Über AWS stellt Amazon Rechenleistung, Cloud-Kapazitäten und mit der Plattform Bedrock verschiedene KI-Modelle für Unternehmen bereit. Gerade dieser Bereich ist für Anleger entscheidend. Der KI-Boom hat AWS wieder stärker in den Fokus gerückt, nachdem das Cloud-Geschäft zuvor mit langsameren Wachstumsraten zu kämpfen hatte. Eine steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung könnte zu einem wichtigen Wachstumstreiber für Amazon werden.

Gleichzeitig könnte eine stärkere Regulierung der KI-Branche neue Herausforderungen bringen. Höhere Sicherheitsanforderungen könnten die Entwicklung verteuern und den Markteintritt kleinerer Anbieter erschweren. Große Technologiekonzerne wie Amazon könnten davon allerdings auch profitieren, da sie über die nötigen finanziellen Mittel und Infrastruktur verfügen, um komplexe Sicherheitsanforderungen umzusetzen. Die Diskussion erreicht inzwischen auch die Politik. Während einige Experten vor möglichen Risiken leistungsfähiger KI-Systeme warnen, sieht die US-Regierung den technologischen Wettbewerb mit China als strategische Priorität. US-Präsident Donald Trump bezeichnete Forderungen nach zusätzlichen Einschränkungen zuletzt als überzogen und betonte die Bedeutung einer schnellen Entwicklung amerikanischer KI-Technologien.

Für Amazon bedeutet die Debatte einen Balanceakt. Der Konzern muss gleichzeitig Innovation vorantreiben, seine Cloud-Infrastruktur ausbauen und Vertrauen bei Kunden, Regulierern und Investoren schaffen. Für die Aktie bleibt KI damit ein zentraler Faktor. Entscheidend wird sein, ob Amazon seine starke Position bei Cloud- und KI-Infrastruktur in dauerhaftes Gewinnwachstum umwandeln kann. Eine langsamere Entwicklung einzelner KI-Modelle wäre kurzfristig kein direkter Belastungsfaktor – eine umfassende Regulierung könnte jedoch die gesamte Branche verändern.

Die Aktie von Amazon ist am Freitag (9:31 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,62 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 220,20 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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