Blast Resources untersucht tektonische Bruchzone beim Uranprojekt Wales Lake in der Region des Athabasca Basin, Saskatchewan

Die geologische Bedeutung dieses Merkmals liegt in seinem potenziellen Fluidleitungssystem, das offene Räume und Niederdruckzonen enthalten könnte, in denen es zu einer Vermischung hydrothermaler Fluide gekommen sein könnte und die möglicherweise die Ausfällung von Uran begünstigt haben.

Vancouver, British Columbia / 17. September 2026 / IRW-Press / Blast Resources Inc. (CSE: BLST) (FSE: O0E) (OTCQB: BLSRF) („Blast“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Identifizierung einer markanten interpretierten tektonischen Bruchzone bekannt zu geben, die sich durch die Claim-Gruppen Wales Lake, Brazier South und Britts Lake des Unternehmens erstreckt. Die Claims befinden sich überwiegend östlich der Clearwater Domain innerhalb des breiteren regionalen Gebiets, in dem sich die Uranlagerstätten Triple R und Arrow sowie weitere jüngste Uranentdeckungen befinden. Geologische Untersuchungen haben die These aufgestellt, dass radiogene Wärme, die von granitischen Gesteinen der Clearwater Domain erzeugt wurde, eine langanhaltende Zirkulation hydrothermaler Fluide entlang struktureller Korridore ermöglicht haben könnte und damit zur Mobilisierung und Konzentration von Uran in der Region beigetragen haben könnte. Die interpretierte tektonische Bruchzone unter den Claim-Gruppen von Blast könnte einen Weg für die Bewegung von Fluiden geschaffen haben und dadurch die Zirkulation und Vermischung potenziell uranhaltiger Fluide ermöglicht haben. Dieses Merkmal stellt einen wichtigen Schwerpunkt für die weitere geologische und geophysikalische Exploration dar.

Casey Forward, Chief Executive Officer & Director des Unternehmens, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, die geologische Bedeutung der tektonischen Bruchzone beim Uranprojekt Wales Lake zu erläutern. Die tektonische Bruchzone erstreckt sich durch zwei unserer Claims und bietet dem Unternehmen damit umfangreiche Möglichkeiten, ihr Potenzial weiter zu erkunden. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung in den kommenden Monaten voranzutreiben.“

Abbildung 1: Geologie des Wales-Lake-Projekts

Eine tektonische Bruchzone kann eine Kontaktzone, Verwerfung oder Scherzone zwischen zwei oder mehreren geologischen Platten darstellen, die relativ zueinander Kollision, Dehnung oder Blattverschiebung erfahren haben. Auf der Liegenschaft von Blast verläuft eine bedeutende tektonische Bruchzone von Nordwesten nach Südosten und erstreckt sich über rund 10 km durch die Claims MC00016517 bis MC00016514.