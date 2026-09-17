Zwei Indizes zum Rudersport und zur Wiederbelebung der Hutongs in Shenyang vorgestellt

Die Berichte – der Bericht zum Entwicklungsindex für den Rudersport in China (Shenyang) und der Bericht zum Revitalisierungsindex für die Hutongs in China (Shenyang) – wurden auf der „China (Shenyang) Exchange on Integrated Development of Culture, Tourism, Sports and Commerce 2026" vorgestellt, die am 10. September in Shenyang stattfand.

PEKING, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Zwei Indexberichte zur Entwicklung des Rudersports und zur Revitalisierung der Hutongs in in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, wurden vom Xinhua Indices Institute offiziell vorgestellt.

Die Veranstaltung, die gemeinsam von der Volksregierung der Stadt Shenyang und dem Markenbüro der Nachrichtenagentur Xinhua ausgerichtet wurde, brachte Gäste aus Regierung, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschungseinrichtungen zusammen, um neue Ansätze und Modelle für die integrierte Entwicklung von Kultur, Tourismus, Sport und Handel zu erörtern.

Mit der Veröffentlichung der beiden Indizes werden die „nach außen gerichtete Sportveranstaltungswirtschaft", verkörpert durch den Rudersport, und die „nach innen gerichtete Revitalisierung bestehender städtischer Ressourcen", verkörpert durch die Hutongs, in denselben Rahmen eingebunden, wodurch ein jährlicher Maßstab für die integrierte Entwicklung von Kultur, Tourismus, Sport und Handel geschaffen wird.

Shenyang werde über den Rudersport nach neuen Impulsen suchen, Sportveranstaltungen nutzen, um seine Uferbereiche zu beleben, und sich weiter als Rudermetropole etablieren, erklärte ein Vertreter der Stadtverwaltung. In der Zwischenzeit wird die Stadt ihr internes Potenzial mithilfe des Hutong-Index ausschöpfen und lokale alte Hutongs durch kleine Sanierungsmaßnahmen wiederbeleben.

Die Stadt kommt ihren beiden Zielen, sich zur „Ruderhauptstadt" und zu einer „berühmten historischen und kulturellen Stadt" zu entwickeln, stetig näher. Um diese Ziele zu erreichen, war Shenyang bereits mehrfach Austragungsort der asiatischen U19- und U23-Rudermeisterschaften am Hunhe-Fluss, während das Programm „Rudern in der Schule" stadtweit eingeführt wurde.

Tief in den Hutongs wurden 67 alte Hutongs im Stadtteil Fangcheng renoviert. Laobeishi veranstaltete im Laufe des Jahres mehr als 6.000 öffentliche Aufführungen, während die Bajing-Kaffeegasse jährlich mehr als 2 Millionen Besucher anzog.

Guo Linwen, stellvertretender Direktor des Instituts für Kulturwirtschaft an der Renmin-Universität China, schlug vor, dass Shenyang seine kulturelle Identität stärken, Grenzen zwischen verschiedenen Geschäftsmodellen überwinden und modernste Technologien einsetzen sollte, um immersive Erlebnisse zu verbessern.

Er empfahl, die Aufenthaltsdauer, den Anteil der sekundären Ausgaben und die Zahl der Übernachtungsgäste als Schlüsselindikatoren zur Bewertung der Projektleistung heranzuziehen.

Im Rahmen der Veranstaltung fanden außerdem zwei parallele Veranstaltungen statt – die „Sports +"-Veranstaltung und die Veranstaltung zum Thema Kultur, Tourismus und Sport als Triebkräfte für Innovation in städtischen Konsumszenarien.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352216.html

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-zwei-indizes-zum-rudersport-und-zur-wiederbelebung-der-hutongs-in-shenyang-vorgestellt-302882217.html