Intel Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 17.09.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,34 % konnte die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Die Intel Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +4,96 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +8,34 % hinzu. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Intel Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,95 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +6,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,24 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Intel +180,36 % gewonnen.

Während Intel heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,53 %. Damit gehört Intel heute zu den auffälligeren Werten.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,01 % 1 Monat +7,24 % 3 Monate -12,95 % 1 Jahr +320,67 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 17.09.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 503,92 Mrd.EUR € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Nach der negativen Kursreaktion auf die Zinserhöhung im späten Vortagshandel wird am Donnerstag an den US-Börsen ein positiver Start erwartet. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den Dow Jones Industrial 1,3 Prozent höher …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,76 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +2,34 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,32 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,78 % zu

Intel Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Intel Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Intel Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.