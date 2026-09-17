Großer Optionsverfall: Wall Street vor dem 6,2-Billionen-Dollar-Showdown

Die gute Stimmung an den Kapitalmärkten, trotz des Fedzinsentscheids am Mittwoch, basierte zum großen Teil auf dem Rückzug der Ölpreise. Brent verlor rund 3 Prozent. Man könnte aber auch sagen: Wegen des Fed-Zinsentscheids atmen die Märkte auf, und zwar: die Anleihemärkte.

Nachdem der Handel am Donnerstag sich freundlich zeigte, kann es am Freitag durchaus turbulent an der Wall Street zugehen. Denn Optionen im Wert von 6,2 Billionen US-Dollar verfallen an diesem Tag.

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Denn die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sank wieder unter 5 Prozent, nachdem sie am Mittwoch auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen war. Das hatte am Donnerstag vorbörslich und im Verlauf des Handelstag besonders Techwerten Schub verliehen. Da spielte die Zinserhöhung der Fed keine wesentliche Rolle mehr, diese war vielmehr bereits eingepreist gewesen.

Am Freitag bewegt sich die Wall Street aber auf ein womöglich volatiles Szenario zu: Wie Citadel Securities in ihrer bereits Ende August veröffentlichten Studie belegt, findet ein großer Optionsverfall im Wert von 6,2 Billionen US-Dollar am Freitag statt. Experten sprechen dabei von einem sogenannten Gamma-Reset.

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Das bedeutet: Wenn am Freitag die Optionen großer Marktteilnehmer auslaufen, fallen ihre Absicherungen am Markt weg. Sie müssen sich also neu positionieren. Durch diese neuen Positionen, kann es am Freitag zu stärkeren Bewegungen am Markt kommen; in die eine oder andere Richtung.

Ein Beispiel: Eine Bank hat viele Call-Optionen verkauft. Um sich gegen die Calls abzusichern, kauft sie Aktien. Das garantiert, dass sie den Verlust durch die Calls mit steigenden Aktien ausgleichen kann.

Wenn die Optionen verfallen, also wie am Freitag auslaufen, dann braucht die Bank diese Sicherheiten nicht mehr. Folglich verkauft sie die zuvor als Sicherheit hinterlegten Aktien.

In welche Richtung der Markt ausschlagen wird, lässt sich nicht sagen. Der Makrostratege Craig Shapiro warnte am Donnerstag gegenüber Seeking Alpha, dass mit dem Optionsverfall der "strukturelle Stabilisator" der Märkte wegbreche. Er rät Anlegern für den Freitag "vorsichtig pessimistisch" zu agieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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