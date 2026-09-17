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    Cellebrite erweitert seine globale digitale Community „The 101" für Fachleute aus den Bereichen digitale Forensik und Ermittlungsarbeit

    Cellebrite erweitert seine globale digitale Community „The 101 für Fachleute aus den Bereichen digitale Forensik und Ermittlungsarbeit
    Foto: adobe.stock.com

    Die speziell entwickelte Plattform verbindet Kunden weltweit mit Kollegen und Cellebrite-Experten zu einer rund um die Uhr verfügbaren Community

    TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die Erweiterung von The 101 bekannt, einer speziell entwickelten globalen digitalen Community für Fachleute aus den Bereichen digitale Forensik und Ermittlungsarbeit, die Kunden über das MyCellebrite-Portal zur Verfügung steht. Die Community wächst täglich und zählt mittlerweile 62.000 Nutzer, die in aktiven Diskussionsgruppen Fragen stellen und Wissen mit Kollegen und Cellebrite-Experten auf der ganzen Welt austauschen.

    Cellebrite Logo

    Jeden Tag nutzen Fachleute aus den Bereichen digitale Forensik und Ermittlungsarbeit die Technologie von Cellebrite, um Erkenntnisse zu gewinnen, Ermittlungen voranzutreiben und dazu beizutragen, ihre Gemeinden sicherer zu machen. The 101 soll ihnen dabei helfen, mehr aus den Lösungen von Cellebrite, den Experten des Unternehmens und dem Austausch untereinander herauszuholen, damit sie diese Ergebnisse noch schneller erzielen können. Kunden können Sub-Communities beitreten, die auf Produkten und Erfahrungsstufen basieren, an Diskussionen teilnehmen, bewährte Verfahren austauschen und auf Ressourcen sowie technische Updates zugreifen, die für ihre Arbeit relevant sind.

    „Als ich meine eigene Ausbildung in digitaler Forensik abgeschlossen hatte, wurde ich direkt mit einem schwierigen Fall betraut. Ich verfügte zwar über die Grundlagen, hatte aber keine einfache Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen oder gar Kontakt zu jemandem aufzunehmen, der so etwas schon einmal gesehen hatte", sagte Jared Barnhart, der das Global Customer Engagement Team von Cellebrite leitet. „The 101 ist genau die Lösung, die ich mir damals gewünscht hätte: ein stets verfügbarer Ort, an dem man Fragen stellen, neugierig bleiben und Antworten von Cellebrite-Experten und Fachleuten aus aller Welt erhalten kann. Wir haben The 101 erweitert und verbessert, damit unsere Nutzergemeinschaft gemeinsam lernen kann, und wir laden jeden Kunden ein, es zu erkunden, sein Wissen zu teilen und zum Wachstum der Community beizutragen."

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