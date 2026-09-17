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    Reserven aufgestockt

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    China und andere Brics-Staaten kaufen massiv Gold nach!

    China setzt seine Goldkäufe fort, und auch die Zentralbanken anderer Schwellenländer stocken ihre Goldreserven auf.

    Für Sie zusammengefasst
    • China kauft im Juli 20 Tonnen Gold, den 21. Monat
    • Zentralbanken kaufen netto 23 Tonnen, Polen führt
    • China hält 2.366 Tonnen Gold, acht Prozent der Reserven
    • Report: KI braucht Strom
    Reserven aufgestockt - China und andere Brics-Staaten kaufen massiv Gold nach!
    Foto: Barry Thumma - AP

    Die chinesische Zentralbank (PBoC) kaufte im Juli weitere 20 Tonnen Gold. Damit setzte sie ihre Goldkäufe den 21. Monat in Folge fort. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Zuwachs damit auf 60 Tonnen, berichtet der World Gold Council.

    Der Zukauf war der größte monatliche Anstieg seit Oktober 2023.

    Insgesamt kauften die Zentralbanken im Juli per saldo 23 Tonnen Gold. Seit Jahresbeginn summieren sich die Käufe auf rund 130 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr kaufte man allerdings 160 Tonnen Gold.  Seit Mai hat die größte Volkswirtschaft des Wirtschaftsblocks aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS) jeden Monat mindestens zehn Tonnen Gold gekauft.

    China verfügt inzwischen über rund 2.366 Tonnen Gold. Damit macht das Edelmetall inzwischen fast ein Zehntel der gesamten chinesischen Reserven aus.

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    Das World Gold Council verdeutlicht die Dimension der chinesischen Goldreserven: "Im 21. Monat in Folge stockte die PBoC ihre Goldreserven im Juli um 20 Tonnen auf. Seit Jahresbeginn hat China seine Goldreserven um 60 Tonnen erhöht und liegt damit hinter Polen auf Platz zwei. Die offiziellen Goldreserven Chinas entsprechen inzwischen 8 Prozent der gesamten Reserven und belaufen sich auf rund 2.366 Tonnen. Damit ist China weltweit der sechstgrößte offiziell ausgewiesene Goldhalter."

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    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Polen führte die Goldkäufe seit Jahresbeginn mit 90 Tonnen an, nachdem das Land seine Bestände im Juli um weitere 8 Tonnen erhöht hatte.

    Russland verkaufte higegen im Juli 6 Tonnen Gold, die Türkei 1 Tonne.

    Die südkoreanische Zentralbank kündigte eine neue Goldanlage von rund 2 Tonnen über goldbesicherte ETFs an, um ihre Reserven weiter zu diversifizieren.

    Die Daten erfassen, soweit verfügbar, die Aktivitäten bis zum 31. Juli 2026 und basieren auf Meldungen der Zentralbanken, die das World Gold Council zusammengetragen hat.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 4.363USD auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 17:25 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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