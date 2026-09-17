Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.357,91USD pro Feinunze und notiert damit +2,19 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,74USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,40 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,48USD und verzeichnet ein Minus von -2,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,12USD und verzeichnet ein Minus von -5,80 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.290,00 USD -1,19 % Platin 1.786,50 USD +0,31 % Aluminium 3.277,77 USD +1,28 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -5,80 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.09.26, 17:29 Uhr.