Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.09.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.357,91USD pro Feinunze und notiert damit +2,19 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,74USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,40 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,48USD und verzeichnet ein Minus von -2,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 96,12USD und verzeichnet ein Minus von -5,80 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.290,00USD
|-1,19 %
|Platin
|1.786,50USD
|+0,31 %
|Aluminium
|3.277,77USD
|+1,28 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -5,80 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.09.26, 17:29 Uhr.