AML RightSource Wins CobraSight Award for Digital Asset Compliance
Honored for excellence in digital asset compliance, AML RightSource has been named CobraSight’s 2026 Crypto & Digital Assets Growth Partner Award winner.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- AML RightSource received CobraSight’s 2026 Crypto & Digital Assets Growth Partner Award in the Licensing & Compliance category.
- The award recognizes the company’s expertise in helping organizations manage digital asset regulations and compliance challenges.
- AML RightSource supports digital asset firms, financial institutions, fintechs, and other regulated organizations.
- Its services include AML, KYC, investigations, transaction monitoring, sanctions compliance, licensing, and financial crime risk management.
- More than 350 vendors were evaluated by CobraSight based on specialization, industry expertise, client experience, and support for regulated markets.
- AML RightSource has more than 7,000 professionals operating across North America, EMEA, and APAC.
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