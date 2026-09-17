Neuer Premier in Rumänien vorgeschlagen - Mehrheit fraglich

BUKAREST (dpa-AFX) - Mehr als vier Monate nach dem Sturz der rumänischen Regierung von Ministerpräsident Ilie Bolojan hat Staatspräsident Nicusor Dan dem Parlament einen Nachfolger vorgeschlagen: den Europaabgeordneten Siegfried Muresan. Der Nominierung des Politikers der bürgerlichen Partei PNL waren stundenlange Verhandlungen Dans mit verschiedenen Parteiführern an seinem Amtssitz im Cotroceni-Palast in Bukarest vorausgegangen, wie rumänische Medien berichteten.

Muresan (44) ist der Kandidat des Mitte-Rechts-Flügels der im Mai zerfallenen Koalition mit den Sozialdemokraten (PSD). Er kommt wie der gestürzte Bolojan aus der bürgerlichen Partei PNL und ist seit der Europawahl 2014 Abgeordneter im Straßburger Parlament. Er sitzt dort in der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören.