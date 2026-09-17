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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Dow ziehen an: Diese Aktien waren heute die größten Gewinner

    An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: DAX & Co. ziehen an, doch die US-Indizes setzen mit kräftigen Gewinnen noch einen drauf. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer.

    Der Börsen-Tag - DAX & Dow ziehen an: Diese Aktien waren heute die größten Gewinner
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Entwicklung der Indizes

    Auf den Aktienmärkten haben die wichtigsten Indizes heute durchweg freundlich tendiert. In Deutschland lagen sämtliche großen Auswahlindizes im Plus: Der Leitindex DAX stieg um 0,87 Prozent auf 25.719,25 Punkte und setzte damit seine Aufwärtsbewegung fort. Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 0,82 Prozent auf 31.479,70 Punkte, während der SDAX der Nebenwerte um 0,67 Prozent auf 18.287,52 Punkte zulegte. Der TecDAX, der vor allem technologieorientierte Unternehmen bündelt, verbesserte sich um 0,76 Prozent auf 3.999,53 Punkte und blieb damit leicht hinter dem DAX zurück. Noch dynamischer präsentierten sich die US-Börsen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte (US 30) legte um 0,61 Prozent auf 51.792,19 Punkte zu. Besonders stark zeigte sich der marktbreite US 500, der um 1,07 Prozent auf 7.633,51 Punkte anzog und damit die heutigen Zugewinne im internationalen Vergleich anführte. Insgesamt spiegeln die Kursbewegungen eine überwiegend positive Stimmung an den Aktienmärkten wider, wobei die US-Börsen die deutschen Standard- und Nebenwerteindizes in der Tagesperformance übertreffen.

    DAX: Siemens Energy führt, FMC am Ende

    Im DAX setzte sich Siemens Energy mit einem Plus von 4,08 Prozent an die Spitze der Tagesgewinner. Dahinter folgten Qiagen mit 3,88 Prozent und Volkswagen (VW) Vz mit 3,03 Prozent. Auf der Verliererseite standen Symrise mit minus 1,25 Prozent, Deutsche Telekom mit minus 1,53 Prozent und Fresenius Medical Care mit minus 2,62 Prozent. Damit lag zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert eine Spannweite von 6,70 Prozentpunkten.

    MDAX: Deutz vorn, Bilfinger bricht ein

    Im MDAX erzielte Deutz mit einem Plus von 5,33 Prozent den stärksten Anstieg. Nordex legte 4,52 Prozent zu, Porsche AG gewann 4,37 Prozent. Deutlich schwächer entwickelten sich Bechtle mit minus 2,25 Prozent und Wacker Chemie mit minus 2,48 Prozent. Bilfinger verlor sogar 21,77 Prozent und lag damit deutlich hinter den übrigen MDAX-Werten. Die Differenz zwischen Deutz und Bilfinger betrug 27,10 Prozentpunkte.

    SDAX: Redcare Pharmacy mit deutlichem Abstand vorn

    Redcare Pharmacy war im SDAX mit einem Kursplus von 10,83 Prozent der Topwert. ASTA Energy Solutions stiegen um 5,48 Prozent, Wacker Neuson um 4,18 Prozent. Am unteren Ende rangierten Vossloh mit minus 3,74 Prozent, Carl Zeiss Meditec mit minus 3,96 Prozent und NORMA Group mit minus 6,01 Prozent. Zwischen Redcare Pharmacy und NORMA Group lag damit eine Spannweite von 16,84 Prozentpunkten.

    TecDAX: Nordex führt, Carl Zeiss Meditec schwach

    Im TecDAX lag Nordex mit einem Plus von 4,52 Prozent vorn. Qiagen verbesserten sich um 3,88 Prozent, Nemetschek um 3,01 Prozent. Bechtle gaben 2,25 Prozent nach, Verbio verloren 3,46 Prozent. Carl Zeiss Meditec verzeichneten mit minus 3,96 Prozent den stärksten Rückgang. Der Abstand zwischen Nordex und Carl Zeiss Meditec belief sich auf 8,48 Prozentpunkte.

    US 30: Cisco Systems stärkster Gewinner

    Im US 30 führten Cisco Systems mit einem Plus von 2,99 Prozent die Gewinnerliste an. Amazon stiegen um 2,45 Prozent, NVIDIA um 2,43 Prozent. Die als Flopwerte ausgewiesenen Titel lagen ebenfalls im Plus: Amazon gewannen 2,45 Prozent, NVIDIA 2,43 Prozent und Caterpillar 1,99 Prozent. Caterpillar blieb damit 1,00 Prozentpunkt hinter Cisco Systems zurück.

    US 500: Generac Holdings mit kräftigem Kursanstieg

    Im US 500 erzielten Generac Holdings mit 19,26 Prozent den größten Zuwachs. Super Micro Computer legten 9,58 Prozent zu, Intel stiegen um 8,48 Prozent. Auch die aufgeführten schwächeren Werte verbuchten Gewinne: United Airlines Holdings und Alphabet kamen jeweils auf 1,37 Prozent, Merck & Co auf 1,36 Prozent. Zwischen Generac Holdings und Merck & Co lag ein Abstand von 17,90 Prozentpunkten.



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