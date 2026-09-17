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    Aktien Europa Schluss

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    Weiter erholt dank Ölpreisen und US-Börsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen setzen Erholung schwungvoll fort
    • Sinkende Ölpreise und US-Börsen stützen die Erholung
    • EuroStoxx 50 legt 0,90 Prozent auf 6.322 Punkte zu
    Aktien Europa Schluss - Weiter erholt dank Ölpreisen und US-Börsen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben ihre jüngste Erholung am Donnerstag schwungvoll fortgesetzt. Sie profitierten von der anhaltenden Talfahrt der zuvor stark gestiegenen Ölpreise. Unterstützung kam auch von den freundlichen New Yorker Börsen, die die negative Reaktion vom Vortag auf die US-Leitzinserhöhung abschüttelten.

    Zum Handelsende gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,90 Prozent auf 6.322,90 Punkte. Außerhalb der Eurozone stieg der britische FTSE 100 um 1,19 Prozent auf 10.816,14 Punkte. Dass die Bank of England den Leitzins bei ihrer aktuellen Sitzung nicht angerührt hatte, stieß am Markt auf Erleichterung. Der Schweizer Leitindex SMI zog um 0,57 Prozent auf 13.947,31 Punkte an.

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    Im marktbreiten Stoxx Europe 600 favorisierten die Anleger die zuletzt schwächelnden Bergbau- und Rohstoff- sowie die ähnlich konjunktursensiblen Autoaktien . Die am Mittwoch deutlich gefallenen Aktien von Renault erholten sich um 2,4 Prozent. Zudem gefragt waren mit Industrietiteln weitere konjunkturabhängige Sektoren.

    Bei Nokia stand ein Kursplus von 4,7 Prozent zu Buche. Der Netzwerkausrüster berichtete einen Ausbau der Zusammenarbeit mit dem US-Softwareriesen Microsoft .

    Für die Aktien von Next ging es um 2,5 Prozent hoch. Der Einzelhändler hob einmal mehr im laufenden Geschäftsjahr den Gewinnausblick an.

    Vergleichsweise schwach präsentierten sich dagegen die Anteile der Öl- und Gas- sowie der Chemiekonzerne . Auch Aktien aus den als defensiv geltenden Sektoren Konsumgüter und Lebensmittelherstellung stießen auf wenig Interesse./gl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 432,0 auf Tradegate (17. September 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Nokia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +18,20 %/-14,03 % bedeutet.





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