LawZero erhält eine Zusage für eine gemeinsame Finanzierung von bis zu 300 Millionen US-Dollar durch Kanada und Deutschland

MONTRÉAL, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Heute gaben Kanada und Deutschland auf der Konferenz ALL IN eine Finanzierung von bis zu 300 Millionen CAD für LawZero bekannt, um eine grundlegend neue Form fortschrittlicher, sicherer und leistungsfähiger KI zu entwickeln.

Die rasante Entwicklung der KI birgt erhebliche Risiken, wie die jüngsten Vorfälle zeigen, bei denen Systeme Sicherheitsgrenzen überschritten haben. Die Welt benötigt dringend Alternativen, um sicherzustellen, dass KI-Systeme so entwickelt werden, dass sie vertrauenswürdig genug für den Einsatz sind, souveräne Werte wahren und die Freude und das Streben der Menschen schützen. Diese gemeinsame Investition Kanadas und Deutschlands zeugt von großem Vertrauen in den technischen Ansatz von LawZero und in die entscheidende Rolle, die das Unternehmen bei der Bewältigung des dringenden Bedarfs an souveräner Führung bei KI-Systemen der nächsten Generation spielen kann.

Die Finanzierung wird die nächste Phase der technischen Roadmap von LawZero vorantreiben, das internationale wissenschaftliche Forschungsteam vergrößern und eine Recheninfrastruktur von Weltklasse sichern. Diese Investitionen werden es LawZero ermöglichen, seine Aktivitäten durch die Einrichtung einer Niederlassung in Berlin, Deutschland, auf Europa auszuweiten, was zu dessen reichhaltigem Innovationsökosystem beitragen wird.

Im Rahmen dieser nächsten Wachstumsphase wird LawZero in Zusammenarbeit mit den kanadischen Partnern Hypertec und 5C eine dedizierte, souveräne Recheninfrastruktur in Kanada aufbauen. Die Zusammenarbeit wird LawZero die fortschrittliche Rechenkapazität zur Verfügung stellen, die erforderlich ist, um seine Forschung in großem Maßstab voranzutreiben, und gleichzeitig wichtige KI-Infrastruktur, Fachwissen und Kompetenzen in Kanada verankern.

Der Flaggschiff-Ansatz von LawZero, „Scientist AI" genannt, betrachtet Zuverlässigkeit als Kernkompetenz und konzentriert sich auf die Entwicklung einer grundlegend neuen Form der KI, die von Anfang an darauf ausgelegt ist, vertrauenswürdig und sicher zu sein. Im Gegensatz zu aktuellen Pionier-KI-Systemen, die darauf ausgelegt sind, autonom zu handeln und eigene Ziele zu verfolgen, wird „Scientist AI" so entwickelt, dass es transparent argumentiert und zuverlässige, evidenzbasierte Ergebnisse liefert, die nicht durch eigene Ziele verzerrt sind. Während LawZero auf eine sichere, fortschrittliche KI hinarbeitet, soll „Scientist AI" Leitplanken für die heutigen Pioniermodelle bieten, wissenschaftliche Durchbrüche beschleunigen und das Verständnis für die von KI ausgehenden Risiken sowie für deren Vermeidung fördern.