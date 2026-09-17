NORMA Group Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,97 % - 17.09.2026

Rote Vorzeichen bei NORMA Group: Der Kurs rutscht um -5,97 % auf 17,180€ ab. Es bleibt ungemütlich für NORMA Group: Nach einem Rückgang von -2,46 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,97 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

Obwohl die NORMA Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,78 %.

Allein seit letzter Woche ist die NORMA Group Aktie damit um -14,19 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,15 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NORMA Group +24,71 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,19 % 1 Monat -17,15 % 3 Monate +6,78 % 1 Jahr +5,91 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Stand: 17.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 549,31 Mio.EUR € wert.

An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: DAX & Co. ziehen an, doch die US-Indizes setzen mit kräftigen Gewinnen noch einen drauf. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,76 %.

NORMA Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.