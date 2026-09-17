🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDoorDash Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu DoorDash Registered (A)

    28.700 Trades in 17 Monaten

    65357 Aufrufe 65357 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr als alle US-Abgeordneten zusammen – Trumps Depots glühen

    Fast 28.700 Aktiengeschäfte in siebzehn Monaten, mehr als der gesamte Kongress zusammen. Während ein Handelsverbot für Abgeordnete kommt, bleibt der Präsident selbst außen vor. Ein Blick auf Trumps lukrative Börsenzocke.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump ließ in 17 Monaten fast 28.700 Trades tätigen
    • Verbot gilt für den Kongress, nicht für Trump
    • Ölgeschäfte und Börsengewinne nähren Zweifel
    • Report: KI braucht Strom
    28.700 Trades in 17 Monaten - Mehr als alle US-Abgeordneten zusammen – Trumps Depots glühen
    Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

    Kaum ein Präsident hat je so aktiv an der Börse mitgemischt wie Donald Trump. Genau das sorgt nun für Zündstoff in Washington. Fast 28.700 Transaktionen in nur 17 Monaten haben Trumps Vermögensverwalter seit seiner zweiten Amtseinführung getätigt. Der gesamte US-Kongress kam im gleichen Zeitraum lediglich auf etwa 22.200 Trades.

    Ausgerechnet kurz vor den Zwischenwahlen fordert nun Republikanerin Anna Paulina Luna auf dem Parteitag in Dallas ein Ende des Aktienhandels durch Politiker. Im Juli hatte das Repräsentantenhaus bereits ein Handelsverbot beschlossen, das für Abgeordnete, ihre Ehepartner und Kinder gilt, nicht aber für den Präsidenten selbst. Trump befürwortete das Gesetz öffentlich, obwohl es ihn persönlich nicht betrifft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Chevron Corporation!
    Long
    197,17€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 13,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    225,27€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vom Immobilienmogul zum Serien-Trader

    Trumps Portfolio umfasst heute tausende Positionen in Aktien, Anleihen und Kryptowährungen. Über acht Konten kommt er auf Vermögenswerte von mindestens 858 Millionen US-Dollar. Im Wesentlichen verteilt sich das Geld auf vier Haupt-Finanzinstitute: JPMorgan Chase, Charles Schwab, UBS und Stephens.

    Allein im Jahr 2025 soll er über zwei Milliarden US-Dollar eingenommen haben, vor allem durch Krypto-Investments. Verwaltet wird alles über einen Trust unter Leitung von Sohn Donald Trump Jr.

    Streit um Hawley, Pelosi und den PELOSI Act

    Als Senator Josh Hawley vorschlug, das Handelsverbot auch auf den Präsidenten auszuweiten, bezeichnete Trump ihn öffentlich als Bauernopfer und zweitklassig. Gleichzeitig forderte er Ermittlungen gegen Nancy Pelosi, deren Aktiendepot zur Inspiration für den sogenannten PELOSI Act wurde, einen von Hawley eingebrachten Entwurf, der Kongressmitgliedern den Handel mit Einzelaktien komplett verbieten soll.

    Der PELOSI Act ist dabei nur einer von mehreren konkurrierenden Entwürfen. Der in diesem Sommer verabschiedete Stop Insider Trading Act gilt als deutlich schwächer, da bestehende Portfolios behalten werden dürfen und nur Neukäufe untersagt sind. Der strengere No Getting Rich in Congress Act der Demokratin Haley Stevens würde das Verbot dagegen ausdrücklich auch auf den Präsidenten ausweiten, ein Punkt, den die Republikaner bewusst ausgespart haben. Aktuell gilt weiterhin der wirkungslose Stock Act aus dem Jahr 2012, dessen Verstöße oft nur mit 200 US-Dollar Strafe geahndet werden.

    Auffällige Zufälle und ein Öl-Krieg

    Manche Deals wirken wie Werbespots: Anfang des Jahres kaufte Trump DoorDash-Aktien im Wert von bis zu 1,38 Millionen US-Dollar und ließ sich kurz darauf medienwirksam Essen über den Dienst liefern. Bei Nvidia, Tesla und rund zwanzig weiteren Firmen folgte binnen einer Woche nach dem Aktienkauf öffentliches Lob.

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    Prämie sichern

     

    Besonders brisant sind Trumps Öl- und Gasaktien im Wert von bis zu 45,6 Millionen US-Dollar, mit größten Positionen bei Chevron und ExxonMobil. Durch den von seiner Regierung geführten Iran-Konflikt und die Blockade der Straße von Hormus stiegen die Ölpreise auf über 100 US-Dollar pro Barrel, was Trumps Öl-Portfolio 2026 um geschätzte 15,5 Millionen US-Dollar aufwertete.

    Kritiker werfen ihm vor, geopolitische Entscheidungen und private Aktiengewinne zu vermischen. Zusätzlich verhandelte Trump im August 2026 einen milliardenschweren Öl-Deal mit Venezuela, der den USA die Kontrolle über mehr als 65 Milliarden Barrel Öl sichert.

    Die Verteidigungslinie des Weißen Hauses

    Das Weiße Haus bestreitet jeden Interessenkonflikt und verweist auf unabhängige Vermögensverwalter, die per Computermodell handelten. Trump selbst könne keine einzelne Order anweisen, heißt es. Das Handelsverbot im Kongress bleibt derweil zahnlos, da es an ein umstrittenes Wahlrechtsgesetz gekoppelt wurde und im Senat scheitern dürfte. Ein Verbot, das den Handel weiterhin erlaube, sei kein echtes Verbot, brachte es der demokratische Abgeordnete Seth Magaziner auf den Punkt.

    Drei von vier US-Amerikanern wollen laut Umfragen, dass Politiker gar nicht erst mit Aktien handeln dürfen. Doch solange Gesetze nur für Abgeordnete gelten und die mächtigste Figur im System außen vor bleibt, bleibt die Debatte vor allem eine Frage des Vertrauens, nicht der Kontrolle.

    Ersteres sei aber nicht unerheblich. Selbst ganz ohne Insiderwissen könne ein Präsident den Wert seiner Investments durch offizielle Entscheidungen beeinflussen, so Kedric Payne vom Campaign Legal Center, allein dieser Anschein schade dem Vertrauen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    28.700 Trades in 17 Monaten Mehr als alle US-Abgeordneten zusammen – Trumps Depots glühen Fast 28.700 Aktiengeschäfte in siebzehn Monaten, mehr als der gesamte Kongress zusammen. Während ein Handelsverbot für Abgeordnete kommt, bleibt der Präsident selbst außen vor. Ein Blick auf Trumps lukrative Börsenzocke.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     