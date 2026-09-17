Kurse erholen sich von Vortagsverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag von ihren Vortagsverlusten infolge der Leitzinserhöhung der US-Notenbank erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,34 Prozent auf 106,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,95 Prozent.

Am Mittwoch hatte noch die Leitzinsanhebung der US-Notenbank die Anleihekurse belastet. Die Fed hatte wie erwartet die Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Obwohl US-Präsident Donald Trump vehement eine Zinssenkung gefordert hatte, stimmten die Fed-Mitglieder einstimmig für die Zinsanhebung. "Dass die Leitzinsen erhöht wurden, ist positiv zu sehen, denn so demonstrieren die Währungshüter Entschlossenheit und vor allem Unabhängigkeit gegenüber der US-Administration", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen.