Gold & Aktien: Das ist dein reales Risiko? Die Stärke großer Tech-Aktien kann darüber hinwegtäuschen, wie viel Risiko sich unter der Oberfläche aufbaut. Hohe Dieselpreise und steigende Oltanker-Frachtkosten zeigen einen Inflationsdruck, den der Blick auf den Ölpreis allein unterschätzen kann. Gleichzeitig schlägt die Fed einen strengeren Kurs ein, während immer weniger Aktien die Stärke des Nasdaq tragen. In diesem Video analysiere ich, was diese Entwicklung für Aktien, spekulative Anlagen und Gold bedeutet. Warum bleiben die Magnificent 7 vergleichsweise stabil? Welche Rolle spielt ihr Cashflow? Und warum fällt Gold trotz steigender ETF-Bestände? Auch die aktuellen KI-Schlagzeilen ordne ich kurz ein.



