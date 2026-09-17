Robust 18.8% Adjusted EBIT Margin Fueled by 7.4% Organic Growth
Virbac delivered robust H1 2026 results, combining solid organic growth, stronger margins and rising net income while reaffirming its ambitious full-year outlook.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Virbac achieved 7.4% organic revenue growth in H1 2026, with an adjusted EBIT margin of 18.8% at constant exchange rates (CERS).
- Revenue increased in both business segments: companion animals grew by 10.0% and farm animals by 6.7%.
- The company’s “Supercharge” platforms grew by approximately 12% at CERS, excluding Thyronorm.
- Growth was driven by a volume/mix effect of around 5.4% and price increases of approximately 2%.
- Consolidated net income rose by 5.9% to €87.1 million, while net debt increased to €196 million due mainly to seasonal working-capital needs.
- Virbac confirmed its 2026 guidance at the upper end of its range, targeting 5.5–7.5% revenue growth and an adjusted recurring operating income margin of around 17% at CERS.
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