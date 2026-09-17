Bin dafür, dass Merz weitermacht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder setzt sich weiter für Friedrich Merz (CDU) als Bundeskanzler ein, weicht aber gleichzeitig einer Frage nach einer möglichen eigenen Kanzlerschaft aus. In einem Interview mit dem Münchner Merkur, tz und weiteren Zeitungen des Ippen-Netzwerks sagte Söder auf die Frage: "Stehen Sie für Berlin als Kanzler zur Verfügung?": "Die Frage ist: Bin ich dafür, dass Friedrich Merz weitermacht? Die Antwort: Ja."

Zu dem Brief der CDU-Ministerpräsidenten, der sich gegen Personaldiskussionen aussprach und den Söder als CSU-Ministerpräsident in Bayern aber nicht unterschrieb, sagte er: "Er ist ein gutes Signal und zeigt den Geist des Unterhakens. Die CSU und ich haben von Anfang an deutlich gemacht, dass der Bundeskanzler unsere Solidarität hat." Allerdings müsse die Bundesregierung nun "einen Zacken zulegen" und "eine volksnahe Sprache, weniger Fehler, höheres Tempo" an den Tag legen.