VW-Konzernbetriebsratschefin fordert Jobzusagen von Autobauern

VW baut weiter hübsche Autos und die Unternehmensleistungen in der entfernteren Vergangenheit tragen immerhin die Existenz noch. Was VW fehlt ist ein stimmiger Zukunftsentwurf, ein Auftritt als gelungen zielvoll wirtschaftendes Unternehmen und nicht beim Kaffeekränzchen von Zukunft ausplündernden Beutebrüdern und -schwestern. Warum nicht gleichzeitig Marktanteil, Beschäftigung und Aktienkurs erwirtschaften?





Seit Jahren gibt es hier in den Abgrund führende Entwicklungen mit Investitionsvermeidung, Verkauf von Unternehmensteilen an der Börse oder aus der Hüfte, Gehaltsentwicklungen ohne Zusammenhang mit der Tätigkeit, Dividenden als ob es die letzte Unternehmensgabe sei. Das ist Management by Todsünden, da endet selbst der wunderbare Globalisierungs- und Plattformansatz vor die Wand gefahren. Die Autos sind dabei gut, die Fahrkünste halt fatal.





Warum soll man sich hier die Aktie geben und selbst die Porsches und Piechs aus ihrem selbst gemurksten Aktionärselend erlösen? Die Beteiligten hier hängen in ihrer Gestaltungsfreude wie nasse Lappen über den Zaun, selbst krasser Unfug wie Boni für unterlassene Investitionen wird nicht eingefangen. Beschäftigte und Gewerkschaft schämen sich auch nicht für den Zukunftsraub an folgenden Generationen und dem stetig verfolgten Ende deutscher Automobilproduktion.





Die Aktie hier ist eine ausgequetschte Zitrone, Streubesitz-Aktionäre die Vollopfer. An sowas beteiligt man sich nicht, selbst bei einer Vorliebe für Sinnlosigkeit nicht.





Da müssen Taten kommen, echte Beiträge zu was wie möglicher Zukunft. Eines Tages ist die Verteildenke nur noch Schrott, spätestens wenn von China bis Skoda keine Geschenke für die deutsche Murkswirtschaft mehr kommen. Hier ist kein Wille erkennbar, im Gegenteil finanziert man eine BCG um Unfug als sinnvoll zu verkaufen.





Und auch von der Kundenseite her ist VW so keine Beziehung, einfach vier- bis fünfstellig vermessen pro Auto oder Bus. Die leben in ihrem Hofstaat, für die ist es normal die ganze Welt als Kollegen in anderen Ländern für sich schuften zu lassen und Zulieferer noch krasser und es hält die deutsche Produktion immer noch nicht über Wasser. Da fehlt ein grundlegender Reset, so ist das Tomatenanbau auf Grönland und schlechteste marktferne Verteildenke wie sie selbst bei Sozialdemokraten nur im gruftigen Ausschnitt üblich ist.







