🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRakovina Therapeutics AktievorwärtsNachrichten zu Rakovina Therapeutics
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rakovina Therapeutics gibt die Ernennung eines neuen Mitglieds des wissenschaftlichen Beirats und eine Steuerrückerstattung bekannt

    Rakovina Therapeutics gibt die Ernennung eines neuen Mitglieds des wissenschaftlichen Beirats und eine Steuerrückerstattung bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    Der an der Yale University tätige Mediziner, Wissenschaftler und Biotech-Unternehmer Dr. Ranjit Bindra bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen DNA-Reparatur, synthetische Letalität und Therapien für Hirntumoren mit

     

    Brutto-Steuerrückerstattung im Rahmen des Programms „Scientific Research and Experimental Development“ in Höhe von 920.846,10 CAD

     

    VANCOUVER, British Columbia, den 17. September 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützter Wirkstoffforschung innovative Krebstherapien entwickelt, gab heute die Berufung von Dr. med. Ranjit Bindra, PhD, in seinen wissenschaftlichen Beirat bekannt. Dr. Bindra ist wissenschaftlicher Direktor des Yale Brain Tumor Center und Inhaber der Harvey-und-Kate-Cushing-Professur für therapeutische Radiologie an der Yale School of Medicine.

     

    „Dr. Bindra ist eine führende Persönlichkeit in der Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Krebstherapien im Bereich der DNA-Schadensreaktion, und seine Ernennung erfolgt zu einem für unser Unternehmen wichtigen Zeitpunkt“, sagte Kim Oishi, Chief Executive Officer von Rakovina Therapeutics. „Sein Labor kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung grundlegender Entdeckungen im Bereich der DNA-Reparatur in biomarkerbasierte klinische Studien zurückblicken, und er hat mehrere Onkologie-Unternehmen gegründet, von denen eines im Jahr 2024 von Merck übernommen wurde. Diese Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe und kommerzieller Umsetzungsstärke ist genau das, was wir uns als Leitlinie für unsere Programme wünschen, während wir auf IND-fähige Studien hinarbeiten.“

     

    Dr. Bindras Forschung befindet sich an der Schnittstelle mehrerer Bereiche, die für die Pipeline von Rakovina von zentraler Bedeutung sind, darunter die synthetische Letalität in Tumoren mit defekter DNA-Reparatur, die therapeutische Anwendung von PARP- und ATR-Hemmung sowie Strategien zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke. Seine Gruppe war maßgeblich an der Entdeckung beteiligt, dass IDH1/2-mutierte Tumoren einen schwerwiegenden Defekt in der DNA-Reparatur aufweisen, der sie hochgradig empfindlich gegenüber PARP-Inhibitoren macht – eine Arbeit, die in „Nature, Nature Genetics and Science Translational Medicine“ veröffentlicht wurde. Zudem ist er leitender Co-Principal Investigator einer vom NCI geförderten Phase-II-Studie an 35 Standorten, in der der PARP-Inhibitor Olaparib bei IDH1/2-mutierten soliden Tumoren untersucht wird.

    Seite 1 von 6 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rakovina Therapeutics gibt die Ernennung eines neuen Mitglieds des wissenschaftlichen Beirats und eine Steuerrückerstattung bekannt RakovinaTherapeutics_17-09-2026_DEPRcomDer an der Yale University tätige Mediziner, Wissenschaftler und Biotech-Unternehmer Dr. Ranjit Bindra bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen DNA-Reparatur, synthetische Letalität und Therapien für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     