Rakovina Therapeutics gibt die Ernennung eines neuen Mitglieds des wissenschaftlichen Beirats und eine Steuerrückerstattung bekannt

Brutto-Steuerrückerstattung im Rahmen des Programms „Scientific Research and Experimental Development“ in Höhe von 920.846,10 CAD

VANCOUVER, British Columbia, den 17. September 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützter Wirkstoffforschung innovative Krebstherapien entwickelt, gab heute die Berufung von Dr. med. Ranjit Bindra, PhD, in seinen wissenschaftlichen Beirat bekannt. Dr. Bindra ist wissenschaftlicher Direktor des Yale Brain Tumor Center und Inhaber der Harvey-und-Kate-Cushing-Professur für therapeutische Radiologie an der Yale School of Medicine.

„Dr. Bindra ist eine führende Persönlichkeit in der Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Krebstherapien im Bereich der DNA-Schadensreaktion, und seine Ernennung erfolgt zu einem für unser Unternehmen wichtigen Zeitpunkt“, sagte Kim Oishi, Chief Executive Officer von Rakovina Therapeutics. „Sein Labor kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung grundlegender Entdeckungen im Bereich der DNA-Reparatur in biomarkerbasierte klinische Studien zurückblicken, und er hat mehrere Onkologie-Unternehmen gegründet, von denen eines im Jahr 2024 von Merck übernommen wurde. Diese Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe und kommerzieller Umsetzungsstärke ist genau das, was wir uns als Leitlinie für unsere Programme wünschen, während wir auf IND-fähige Studien hinarbeiten.“

Dr. Bindras Forschung befindet sich an der Schnittstelle mehrerer Bereiche, die für die Pipeline von Rakovina von zentraler Bedeutung sind, darunter die synthetische Letalität in Tumoren mit defekter DNA-Reparatur, die therapeutische Anwendung von PARP- und ATR-Hemmung sowie Strategien zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke. Seine Gruppe war maßgeblich an der Entdeckung beteiligt, dass IDH1/2-mutierte Tumoren einen schwerwiegenden Defekt in der DNA-Reparatur aufweisen, der sie hochgradig empfindlich gegenüber PARP-Inhibitoren macht – eine Arbeit, die in „Nature, Nature Genetics and Science Translational Medicine“ veröffentlicht wurde. Zudem ist er leitender Co-Principal Investigator einer vom NCI geförderten Phase-II-Studie an 35 Standorten, in der der PARP-Inhibitor Olaparib bei IDH1/2-mutierten soliden Tumoren untersucht wird.