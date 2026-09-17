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    ROUNDUP 3

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    RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL und Sky bauen bis Ende 2027 rund 500 Stellen ab
    • Der Großteil des Abbaus soll bereits 2026 erfolgen
    • DJV warnt vor Kompetenzverlust im Journalismus
    ROUNDUP 3 - RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    (Neu: Statement des Deutsche Journalisten-Verbands

    KÖLN (dpa-AFX) - Nach dem Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky sollen bis Ende 2027 rund 500 Stellen bei den Unternehmen abgebaut werden. Der überwiegende Teil davon solle bereits 2026 gestrichen werden, teilte RTL mit. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet.

    Der Stellenabbau soll den Angaben zufolge sozialverträglich und in enger Abstimmung mit den zuständigen Betriebsräten erfolgen. Auslaufende Verträge sollen teilweise nicht verlängert und offene Stellen nicht nachbesetzt werden. Betriebsbedingte Kündigungen sollen so vermieden werden.

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    Wie sich die rund 500 Stellen auf RTL und Sky verteilen, teilte das Unternehmen zunächst nicht mit. Insgesamt arbeiten nach Unternehmensangaben derzeit bei RTL Deutschland 5.326 Menschen, bei Sky sind es 2.170 Beschäftigte.

    Synergien von 250 Millionen Euro geplant

    Die RTL Group hatte Sky Deutschland in diesem Jahr übernommen. Mit dem Zusammenschluss will RTL seine Position im Streaming- und TV-Markt gegenüber großen internationalen Anbietern stärken und insbesondere das Geschäft mit Abonnements ausbauen.

    Innerhalb von drei Jahren sollen durch den Zusammenschluss jährliche Synergien in Höhe von 250 Millionen Euro erzielt werden. "Der größte Teil davon entsteht durch die Optimierung der Inhalte- und Sachkosten", teilte RTL mit. "Darüber hinaus werden Doppelstrukturen abgebaut, Verantwortlichkeiten gebündelt und effizientere und zukunftsorientierte Entscheidungsprozesse geschaffen."

    Dass die Übernahme auch Auswirkungen auf die Beschäftigten haben würde, hatte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe bereits vor ihrem Abschluss angekündigt. Man werde die Unternehmen und die Organisation zusammenführen und weiter verschlanken, hatte Rabe im April der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Das wird auch Auswirkungen auf das Personal haben. Im Mittelpunkt steht aber die effizientere Nutzung unserer Programminvestitionen."

    Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) zeigte sich entsetzt über den geplanten Stellenabbau und warnte vor Auswirkungen auf das journalistische Angebot. "Spätestens jetzt bekommt die Fusion von RTL und Sky ein Preisschild: Die Sender-Chefs nennen das Synergien. Für die Beschäftigten sind es verlorene Arbeitsplätze und für den Journalismus ein massiver Kompetenzverlust", sagte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster laut Mitteilung.

    RTL will Abonnementgeschäft ausbauen

    RTL und Sky investieren zusammen rund 2,5 Milliarden Euro im Jahr in Inhalte. Rabe hatte im April angekündigt, diese Investitionen künftig über die verschiedenen Plattformen - RTL, RTL+ und Sky - auszuspielen.

    Mit der Übernahme will RTL auch sein Geschäft breiter aufstellen und unabhängiger vom klassischen TV-Werbemarkt werden. Sky bringt dabei vor allem das Geschäft mit Bezahlfernsehen und Streaming ein.

    Schon vorher wurden Stellen gestrichen

    Bereits Ende vergangenen Jahres hatte RTL Deutschland im Zuge einer Neustrukturierung den Abbau von rund 600 Stellen angekündigt. Als Gründe nannte das Unternehmen damals unter anderem den tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt, die schwierige konjunkturelle Lage und die schwachen TV-Werbemärkte.

    RTL Deutschland gehört zur internationalen RTL Group, die mehrheitlich zum Bertelsmann-Konzern gehört. Zu RTL Deutschland zählen unter anderem die Sender RTL, Vox und ntv sowie der Streamingdienst RTL+. Zu Sky gehören neben Fernsehsendern auch der Streamingdienst Wow./svv/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 32,10 auf Tradegate (17. September 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -9,66 %/+15,26 % bedeutet.





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