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    Geely Farizon präsentiert auf der IAA Transportation 2026 sein umfassendes Angebot an elektrischen Nutzfahrzeugen

    HANNOVER, Deutschland, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon hat sich auf der IAA Transportation 2026 offiziell vorgestellt und sein umfassendes Portfolio an elektrischen Nutzfahrzeugen präsentiert, das den Farizon SV, den Farizon V7E und den rein elektrischen Schwerlast-Flaggschiff-Lkw Homtruck umfasst. Angesichts des wachsenden Drucks auf europäische Fuhrparks, CO₂-Emissionen zu reduzieren, ohne dabei die Betriebszeit oder die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu beeinträchtigen, tritt Geely Farizon nicht nur als Exporteur, sondern als langfristiger lokaler Partner in den europäischen Markt ein – gestützt auf die industrielle Größe und das technische Know-how der Geely Holding Group.

    Geely Farizon Booth

    Die speziell für die strengen europäischen Normen entwickelten elektrischen Architekturen von Geely Farizon stützen sich auf jahrzehntelange Erfahrung der Unternehmensgruppe im Automobilbereich, globale Forschung und Entwicklung sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Diese strukturelle Grundlage gewährleistet optimale Effizienz, Langlebigkeit und hohe Sicherheitsredundanz und hilft gewerblichen Betreibern dabei, Lebenszyklusrisiken und Betriebskosten bei anspruchsvollen Einsatzzyklen zu minimieren.

    Die in Hannover vorgestellte Modellpalette spiegelt die präzise Ausrichtung auf europäische gewerbliche Anwendungsbereiche wider. Das Flaggschiff unter den leichten Nutzfahrzeugen, der Farizon SV, erhielt eine Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung von Euro NCAP sowie den zweiten Platz bei der Wahl zum International Van of the Year (IVOTY) 2026 und den What Van? 2026 Zero Emission Van Award. Auf der IAA wurde zudem eine Vorschau auf den kommenden Farizon SV Modelljahr 27 gegeben, der eine verbesserte Batterie-Motor-Leistung und Allradantrieb bietet. Für die Stadt- und Last-Mile-Logistik vereint der kompakte Farizon V7E niedrige Betriebskosten, ein in seiner Klasse führendes Ladevolumen und einen extrem niedrigen Ladeboden, was ihm einen Platz unter den drei Finalisten für den IVOTY 2027 sicherte. Das Portfolio wird durch den Homtruck abgerundet, der eine robuste, emissionsfreie Lösung für Schwerlast- und Langstreckentransporte bietet.

    Um den Flottenbetrieb zu unterstützen, baut Geely Farizon seine konkrete Präsenz in Europa aktiv aus. Nach der Einrichtung des europäischen Hauptsitzes und von Tochtergesellschaften in Deutschland und Frankreich, wo der SV und der V7E im April 2026 auf den Markt kamen, erstreckt sich das Vertriebsnetz der Marke nun über 28 europäische Länder. Eine zuverlässige Verfügbarkeit wird durch ein doppeltes Ersatzteilnetzwerk gewährleistet: Ein operatives Zentrallager in Gaggenau (Deutschland) gewährleistet die europaweite Lieferung von Komponenten innerhalb von ein bis sechs Werktagen; unterstützt wird es dabei durch das „Geely Farizon Global Spare Part Distribution Center" in Ningbo (China), wobei die integrierte Stärke der Lieferkette des „One-Geely"-Ökosystems genutzt wird.

     

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