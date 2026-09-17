CoreWeave Registered (A) Aktie verliert deutlich an Wert - -4,74 % - 17.09.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CoreWeave Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -28,71 % hinnehmen.

Die CoreWeave Registered (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,74 % auf 69,87€. Damit verliert die Aktie -3,48 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Plus von +4,43 % am Vortag kommt es heute bei CoreWeave Registered (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,74 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -14,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,98 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,94 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +1,68 % im Plus-Minus-Bereich. CoreWeave Registered (A) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,11 % 1 Monat -20,98 % 3 Monate -28,71 % 1 Jahr -27,52 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 17.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,23 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

CoreWeave, Inc. (Nasdaq: CRWV) today announced that since June 30, 2026, CoreWeave has continued to contract new compute capacity at higher prices. In the third quarter of 2026, CoreWeave has signed short-dated customer contracts of approximately …

CoreWeave, Inc. (Nasdaq: CRWV) today announced the establishment of an at-the-market offering program (the “ATM program”) under which it may offer and, if applicable, sell up to 35,000,000 shares of Class A common stock from time to time through …

Lohnt sich ein Investment in die CoreWeave Registered (A) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der CoreWeave Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CoreWeave Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.