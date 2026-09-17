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    Besonders beachtet!

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    BioNTech Aktie steigt - 17.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BioNTech Aktie bisher um +2,87 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Besonders beachtet! - BioNTech Aktie steigt - 17.09.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.09.2026

    Mit einer Performance von +2,87 % konnte die BioNTech Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der BioNTech Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,18 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,87 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die BioNTech Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um -0,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BioNTech +3,32 % gewonnen.

    BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,06 %
    1 Monat +4,74 %
    3 Monate +9,38 %
    1 Jahr +0,06 %
    Stand: 17.09.2026, 19:20 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BioNTechs möglichen Ausbruch aus einer weit fortgeschrittenen W-Formation; bei 86–88 Euro soll sich zeigen, ob Kaufdruck entsteht. Der jüngste Anstieg wird eher dem Gesamtmarkt als Unternehmensnachrichten zugeschrieben. Eine UBS-Kaufempfehlung mit Kursziel 135 US-Dollar steht einem Kurs von 96,69 US-Dollar gegenüber. Zudem prägen Rückkaufregeln sowie Erwartungen an BNT327, die Biotheus-Integration und Produktionsanläufe in China die Bewertungsperspektive.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

    Zur BioNTech Diskussion

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,64 Mrd. € wert.

    DAX, DN Group & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    +40% Potenzial nach Studien-Erfolg bei Lungenkrebs


    Neue klinische Studiendaten zu einer BioNTech-Kombinationstherapie gegen eine schwer behandelbare Krebsart sorgen aktuell für Rückenwind. Ein Analysehaus reagierte darauf mit einer höheren Zielmarke und bestätigte die Kaufempfehlung. Charttechnisch steht die Aktie dabei erneut an einer entscheidenden Marke. Studiendaten liefern den nächsten Schub Auf dem Lungenkrebs-Kongress WCLC in Seoul hat BioNTech neue Daten zur Kombination aus […] The post BioNTech-Aktie: +40% Potenzial nach Studien-Erfolg bei Lungenkrebs first appeared on sharedeals.de.

    Almonty Industries, Internet Initiative & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BioNTech Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BioNTech Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    BioNTech

    +2,87 %
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    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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