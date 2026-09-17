BioNTech Aktie steigt - 17.09.2026

Mit einer Performance von +2,87 % konnte die BioNTech Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der BioNTech Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,18 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,87 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die BioNTech Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um -0,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BioNTech +3,32 % gewonnen.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,06 % 1 Monat +4,74 % 3 Monate +9,38 % 1 Jahr +0,06 %

? wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.09.2026, 19:20 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BioNTechs möglichen Ausbruch aus einer weit fortgeschrittenen W-Formation; bei 86–88 Euro soll sich zeigen, ob Kaufdruck entsteht. Der jüngste Anstieg wird eher dem Gesamtmarkt als Unternehmensnachrichten zugeschrieben. Eine UBS-Kaufempfehlung mit Kursziel 135 US-Dollar steht einem Kurs von 96,69 US-Dollar gegenüber. Zudem prägen Rückkaufregeln sowie Erwartungen an BNT327, die Biotheus-Integration und Produktionsanläufe in China die Bewertungsperspektive.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,64 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Neue klinische Studiendaten zu einer BioNTech-Kombinationstherapie gegen eine schwer behandelbare Krebsart sorgen aktuell für Rückenwind. Ein Analysehaus reagierte darauf mit einer höheren Zielmarke und bestätigte die Kaufempfehlung. Charttechnisch steht die Aktie dabei erneut an einer entscheidenden Marke. Studiendaten liefern den nächsten Schub Auf dem Lungenkrebs-Kongress WCLC in Seoul hat BioNTech neue Daten zur Kombination aus […] The post BioNTech-Aktie: +40% Potenzial nach Studien-Erfolg bei Lungenkrebs first appeared on sharedeals.de.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BioNTech Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BioNTech Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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