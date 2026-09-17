Advanced Micro Devices Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,85 % - 17.09.2026

Es geht bergauf für Advanced Micro Devices: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +6,85 % und steht bei 477,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +2,29 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 477,50€, mit einem Plus von +6,85 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Advanced Micro Devices einen Gewinn von +0,76 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +7,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,47 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Advanced Micro Devices eine positive Entwicklung von +145,35 % erlebt.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,09 % 1 Monat +7,47 % 3 Monate +0,76 % 1 Jahr +233,06 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 17.09.2026, 19:21 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 780,24 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +9,63 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +2,38 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +3,11 %. Broadcom legt um +2,69 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Advanced Micro Devices Aktie?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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