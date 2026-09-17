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    Besonders beachtet!

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    Advanced Micro Devices Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,85 % - 17.09.2026

    Die Advanced Micro Devices Aktie notiert am 17.09.2026 mit +6,85 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,85 % - 17.09.2026
    Foto: 1068642736

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2026

    Es geht bergauf für Advanced Micro Devices: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +6,85 % und steht bei 477,50. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +2,29 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 477,50, mit einem Plus von +6,85 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Advanced Micro Devices einen Gewinn von +0,76 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +7,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,47 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Advanced Micro Devices eine positive Entwicklung von +145,35 % erlebt.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,09 %
    1 Monat +7,47 %
    3 Monate +0,76 %
    1 Jahr +233,06 %
    Stand: 17.09.2026, 19:21 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 780,24 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +9,63 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +2,38 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +3,11 %. Broadcom legt um +2,69 % zu

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    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +6,81 %
    +7,09 %
    +7,47 %
    +0,76 %
    +233,06 %
    +373,31 %
    +398,73 %
    +8.124,90 %
    +15.591,98 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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    Markt Bote
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