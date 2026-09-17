Die kurze Einschätzung der LageDer DAX erholt sich mühsam vom Wochentief. Die Ziele auf der Unterseite (24801) und auf der Oberseite (28906) sind noch nicht im Fokus.

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Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

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Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26619 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26619). Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).Die orangene 5 kann mit grüner 1=25153 (lila 1=23487, lila 2=21933, lila 3=24793, lila 4=23849, lila 5=25153), grüner 2=24692 (lila W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, lila X=25442, lila Y=24692 (mit roter A=23943, roter B=25903, roter C=24605, roter D=25269, roter E=24692) nebst gestarteter grüner 3 bisher 26619 (mit lila 1=26579, lila 2 (bisher 25168; rote A/W=25911, rote B/X=26619, rote C/Y bisher 25168, eventuell gestartete lila 3 bisher 25803). Die grüne 3 befindet sich oberhalb des Mindestziels 25903; das 100er Ziel ist bei 27985, 161er Ziel bei 30019; hellgrüne Fibos).Die orangene 5 kann mit lila Alt: 1=25153, lila Alt: 2=24692, lila Alt: 3=26579 oberhalb des Mindestziels 25903, lila Alt: 4=25911 sowie lila Alt:5/grüner Alt: 1=26619 und laufender grüner Alt:2 bisher 25168 (rote Alt: A/W=25168, rote Alt: B/X bisher 25803 – oberhalb 38er RT 25722, fehlende rote Alt: C/Y) gezählt werden. Mit unterschreiten des 23er RTs bei 25496 (dunkelgrüne Fibos) wurde die grüne Alt: 2 aktiviert; für die avisierte Zielmarke der orangenen 5 bei 28906 sollte die grüne Alt: 2 idealerweise das 38er RT bei 24801 erreichen. Die grüne Alt: 3 dürfte erst starten, wenn die 24801 abgearbeitet wurden.Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Es läuft die lila 3 (bisher 26619).DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.