ANTA FOLD präsentiert strukturelle Innovationen auf der Paris Design Week

PARIS, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Im September 2026 stellte ANTA, eine führende chinesische Sportbekleidungsmarke, ihr neuestes Produkt ANTA FOLD im China Creative Pavilion (CCP) auf der Paris Design Week vor, einer Veranstaltung, die weithin als globaler Trendsetter im Bereich Design gilt. Ausgehend von einer Origami-Kunstinstallation entfaltete ANTA eine Reise durch seine sporttechnologischen Innovationen und zeigte, wie das Unternehmen Inspiration aus einer traditionellen Kunstform schöpft und mechanische Berechnungen nutzt, um eine wegweisende Technologiematrix zu schaffen.

Die großformatige Installation From Plane to Rebound bot bei der Premiere von ANTA FOLD in Shanghai eine greifbare Interpretation der „Origami-Mechanik" von ANTA. Nun, präsentiert auf der Paris Design Week, hat sie den Dialog einen Schritt weitergeführt und ermöglicht es der Struktur selbst, ein Publikum mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund in einen ästhetischen Austausch einzubeziehen.

From Plane to Rebound besteht vollständig aus einem einzigen Blatt Papier. Die Installation besteht aus 720 dreieckigen Tessellationseinheiten und offenbart die Silhouette eines Laufschuhs ausschließlich durch natürliche Verformungen, ganz ohne Schnitte oder Klebstoff. Dieses visuelle Spektakel bietet eine intuitive Interpretation der Kraftverteilung und zeigt, wie ein scheinbar zerbrechliches Blatt Papier durch strukturelle Transformation enormen Belastungen standhalten kann. Steht man vor dem Werk, kann man das Zusammenspiel zwischen künstlerischem Design und Strukturwissenschaft hautnah erleben.

Inspiriert vom traditionellen Origami wurde „ANTA FOLD" vom ANTA Innovation Laboratory in Zusammenarbeit mit den Forschungsteams unter der Leitung von Professor Zhong You von der Universität Oxford, Professor Yan Chen von der Universität Tianjin und Professor Guanyun Wang von der Universität Zhejiang entwickelt. Durch die Kombination dieser traditionellen Kunst mit moderner Ingenieurmechanik wendet die Technologie die strukturelle und mechanische Vielfalt des Origami auf die Zwischensohlen von Laufschuhen an. Durch die gezielte Anordnung geometrischer Einheiten wird eine quantifizierbare „bautechnische Philosophie" zum Leben erweckt.