Börsen Update USA - 17.09. - US Tech 100 stark +1,70 %

Der US 30 bewegt sich bei 51.842,26 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,13 %, Amazon +1,97 %, Cisco Systems +1,97 %, Goldman Sachs Group +1,71 %, Walmart -0,83 %

Flop-Werte: Salesforce -2,76 %, Verizon Communications -2,49 %, Boeing -1,68 %

Der US Tech 100 steht bei 29.427,02 PKT und gewinnt bisher +1,70 %.

Top-Werte: Intel +9,41 %, Arm Holdings +7,29 %, Astera Labs +7,01 %, Advanced Micro Devices +6,39 %, Rocket Lab Corporation +6,31 %

Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -5,77 %, T-Mobile US -4,77 %, Axon Enterprise -4,40 %, AppLovin Registered (A) -3,26 %, Comcast (A) -2,50 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.637,38 PKT und steigt um +1,12 %.

Top-Werte: Generac Holdings +17,67 %, Super Micro Computer +9,93 %, Intel +9,41 %, Hewlett Packard Enterprise +7,64 %, Moderna +6,76 %

Flop-Werte: T-Mobile US -4,77 %, Axon Enterprise -4,40 %, Builders Firstsource -3,74 %, CoStar Group -3,56 %, AppLovin Registered (A) -3,26 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

