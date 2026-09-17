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    Besonders beachtet!

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    T-Mobile US Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 17.09.2026

    Kursbewegung von -4,77 % bei T-Mobile US am 17.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - T-Mobile US Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 17.09.2026
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

    Aktueller Stand der T-Mobile US Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 17.09.2026

    Rote Vorzeichen bei T-Mobile US: Der Kurs rutscht um -4,77 % auf 146,41 ab. Der Kursrückgang der T-Mobile US Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,28 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,77 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei T-Mobile US, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -3,11 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die T-Mobile US Aktie damit um -4,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,50 %. Im Jahr 2026 gab es für T-Mobile US bisher ein Minus von -10,92 %.

    Während T-Mobile US deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,12 %. Damit gehört T-Mobile US heute zu den auffälligeren Werten.

    T-Mobile US Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,94 %
    1 Monat -7,50 %
    3 Monate -3,11 %
    1 Jahr -23,26 %
    Stand: 17.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur T-Mobile US Aktie

    Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,06 Mrd.EUR € wert.

    T-Mobile to Host Q3 2026 Earnings Call on October 28, 2026


    T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) looks forward to discussing third quarter 2026 financial and operational results on Wednesday, October 28, 2026, at 4:30 p.m. Eastern Time (ET). The call will be accessible via dial-in with pre-registration as well …

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

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    Ob die T-Mobile US Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur T-Mobile US Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    T-Mobile US

    -4,50 %
    -4,67 %
    -7,73 %
    -2,91 %
    -22,61 %
    +15,82 %
    +40,42 %
    +274,72 %
    +1.092,65 %
    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU
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