Nach Zinsanhebung: Öl drücken, Aktien stabilisieren vor Verfall morgen!

Nach der gestrigen hawkishen Zinsanhebung zunächst ein Aktien-Abverkauf - aber dann fiel Öl, das zog die Renditen nach unten und Aktien nach oben vor dem morgigen großen Verfall. Alles Zufall? Wohl nicht. Mittel zum Zweck - Öl zu drücken - war eine Meldung, wonach China nun Druck auf die Huthis ausüben werde vor dem Treffen des chinesischen Vizepremiers mit US-Finanzminister Bessent am Wochenende. Damit kommt nun China als neuer großer Player ins Spiel, nachdem die bisherigen Fake News-Produzenten Axios, Pakistan und Co. offensichtlich nicht mehr funktionieren. Die Wahlchancen der Republikaner haben sich seit dem Iran-Krieg und den explodierenden Preisen für Diesel und Benzin immer weiter verschlechtert - nun braucht es positive Nachrichten. Faktisch aber dürften die großen Player der Wall Street vor dem morgigen Verfall ein Interesse daran gehabt haben, dass Aktien nicht ungebremst weiter nach unten rutschen..

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