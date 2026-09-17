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    Xinhua Silk Road

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    Die 9. Shenyang Open Regatta haucht der „Ruderhauptstadt" im Nordosten Chinas neues Leben ein

    BEIJING, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Nach acht Jahren der Etablierung stand die Shenyang Open Regatta, eine jährlich auf dem Hunhe-Fluss in der Hauptstadt der Provinz Liaoning im Nordosten Chinas stattfindende Ruderveranstaltung, kürzlich erneut im Rampenlicht.

    Am 13. September ging die 9. Shenyang Open Regatta auf der wunderschönen Stillwasserstrecke des Hunhe-Flusses zu Ende, und einen Tag später endete auch das 7. Shenyang Youth Rowing Invitational, das speziell auf junge Ruderer zugeschnitten war, unter Jubel und Begeisterung.

    Da das Ziel, eine „Ruderhauptstadt" zu schaffen, bereits im Entwicklungsplan von Shenyang für den Zeitraum des 15. Fünfjahresplans verankert ist, erregte die Open Regatta, die darauf abzielte, Shenyangs Einfluss im Rudersport weiter auszubauen, breite Aufmerksamkeit.

    Auf der 1.000 Meter langen Geraden und der 4.500 Meter langen Strecke rund um eine Insel auf dem Hunhe-Fluss zeigten Dutzende Teams aus dem In- und Ausland ihre Leistungsfähigkeit bei Wettkämpfen im Rudern, Stand-up-Paddling und Freizeit-Kajakfahren.

    Darunter befanden sich Teams von renommierten Universitäten wie der Peking University, der Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, der University of Otago und der Tongji University sowie von großen Unternehmen und Marken wie BMW, CR Land, Kingdee und Jianlibao.

    Um die Teilnehmerbasis zu erweitern, wurden bei der Shenyang Open Regatta 2026 neue Wettbewerbe im Stand-up-Paddling und Freizeit-Kajakfahren eingeführt, um Amateure und junge Sportler aus nah und fern zu ermutigen, den Reiz des Wassersports zu erleben.

    Neben den traditionellen Ruderrennen führte die Open Regatta erstmals weltweit beliebte Kraftwettbewerbe ein, bei denen Kraftwettbewerbe im Wasser und an Land kombiniert wurden, um die Begeisterung der Teilnehmer weiter zu entfachen.

    Während der diesjährigen offenen Regatta, die am 11. September begann, trugen nächtliche Aktivitäten am Flussufer – wie Sonnenuntergangspartys, bei denen Sightseeing, Musik und Sport nahtlos miteinander verschmolzen, sowie nahegelegene Marktfeste – maßgeblich zur Belebung der „Sport-plus-Nachtwirtschaft" entlang des Hunhe-Flusses bei.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352228.html

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