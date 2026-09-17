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    Trump stellt Polen Stützpunkt des US-Heers in Aussicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Polen und USA verhandeln über US-Heeresstützpunkt
    • Trump lobt Nawrockis Politik für mehr US-Truppen
    • Standort könnte schon bald bekanntgegeben werden
    Trump stellt Polen Stützpunkt des US-Heers in Aussicht
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Polen und die USA befinden sich laut US-Präsident Donald Trump in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Stützpunkt des US-Heeres in Polen. Dank der entschlossenen Politik des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki würden "große Fortschritte erzielt", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte schon in Kürze ein Standort bekanntgegeben gegeben. Trump sprach von einem historischen Schritt in der Partnerschaft beider Länder.

    Polen liegt an der Ostflanke der Nato und hatte sich zuletzt verstärkt um eine größere US-Truppenpräsenz bemüht. Im Frühjahr hatte Trump angekündigt, insgesamt 5.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. In der Folge berichteten US-Medien darüber, auch eine geplante Entsendung von 4.000 Soldaten nach Polen werde gestoppt. Polen dementierte das. Trump hatte daraufhin die Entsendung von 5.000 US-Streitkräften nach Polen angekündigt und das mit seinem guten Verhältnis zu Nawrocki begründet.

    Trump hatte Polen und vor allem Nawrocki immer wieder gelobt, weil Warschau angesichts der von Russland ausgehenden Bedrohung vergleichsweise viel Geld in die eigene Verteidigung investiert. Nawrocki hatte Trump im vergangenen Herbst im Weißen Haus besucht. Die beiden Politiker hatten damals ihre Sympathie füreinander deutlich gemacht./jcf/DP/nas






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